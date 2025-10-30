Engenhos da Mata Sul viram roteiro turístico e prometem movimentar mais de R$ 1 milhão em três anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rota dos Engenhos & Arte, lançada pelo Sebrae Pernambuco, une tradição e inovação em cinco municípios com foco no turismo sustentável

Com uma história marcada pela força da cana-de-açúcar, a Zona da Mata Sul de Pernambuco inicia uma nova fase ao transformar antigos engenhos em destinos turísticos.

A iniciativa Rota dos Engenhos & Arte, lançada pelo Sebrae Pernambuco nesta quarta-feira (29), às 10h, na sede da instituição, no Recife, propõe unir o turismo rural, ecológico e cultural em uma experiência que valoriza a história e impulsiona o desenvolvimento regional.

O roteiro abrange os municípios de Água Preta, Escada, Palmares, Primavera e Ribeirão e reúne 30 empreendimentos locais. A expectativa é que, até 2028, a rota movimente mais de R$ 1 milhão, aumente em 20% o faturamento anual das empresas envolvidas e gere cerca de 200 novos empregos, atraindo mais de 20 mil visitantes à região.

Turismo com propósito e identidade

Imagem da iniciativa do Sebrae Pernambuco - Divulgação/Sebrae Pernambuco.

A Rota dos Engenhos & Arte convida o público a conhecer de perto o patrimônio histórico e natural da Mata Sul, com trilhas, experiências gastronômicas, hospedagens rurais e visitas a casarões coloniais. Cada ponto do roteiro conta com QR Codes que direcionam a vídeos e informações exclusivas sobre as atividades, produtos e histórias dos locais.

Para o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, a iniciativa representa um marco no fortalecimento da economia regional.

“A Rota de Engenhos & Arte chega para impulsionar a economia local e ampliar as oportunidades para os pequenos negócios em um território que precisa de diversificação das atividades econômicas. Além de ajudar na valorização e preservação da memória patrimonial, histórica, cultural e ambiental, ela vai estimular o empreendedorismo em setores como turismo, economia criativa, agricultura familiar, agroindústria, comércio e serviços”, afirma.

Engenhos que contam histórias

Entre os destaques do roteiro estão o Engenho Conceição, em Escada, conhecido por produzir o primeiro chocolate pernambucano no conceito tree to bar, e o Engenho Preferência, em Primavera, que preserva a arquitetura original de 1919 e oferece passeios históricos e ecológicos.

Em Palmares, o Engenho Paul leva os visitantes a uma imersão no período colonial, com casarão de 1878, senzala, pelourinho e o enigmático Quarto dos Espelhos.

Outro ponto de visitação é a Usina de Arte, em Água Preta, que ocupa o espaço da antiga Usina Santa Terezinha e hoje abriga o maior orquidário do Nordeste e um acervo de mais de 50 obras ao ar livre. Já o Engenho Vênus, entre Palmares e Água Preta, oferece trilhas e cachoeiras em meio à Mata Atlântica.



Desenvolvimento sustentável

Segundo Kátia Georgina Alves, especialista em Turismo do Sebrae/PE, o projeto reforça o protagonismo da Mata Sul.

“A Rota dos Engenhos & Arte nasce como uma grande oportunidade de reconectar a Zona da Mata Sul com suas origens e tradições e, ao mesmo tempo, com o futuro do turismo sustentável em Pernambuco. Ela faz parte de um movimento de fortalecimento territorial que tem como propósito valorizar o patrimônio histórico, cultural e produtivo da região e transformar os antigos engenhos, usinas e fazendas em destinos vivos, capazes de gerar renda, experiências originais e orgulho para as comunidades locais”, destaca.

A programação de lançamento inclui a Expo Riquezas da Mata, com produtos de artesanato, gastronomia e flores tropicais dos cinco municípios. O evento acontece das 9h às 17h, na sede do Sebrae Pernambuco, com entrada gratuita.

