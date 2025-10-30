Comédia "As Freirigas" volta aos palcos com humor ácido e sátira aos reality shows

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo acontece no dia 16 de novembro, às 18h30, no Teatro Boa Vista, e promete gargalhadas ao revelar os bastidores nada santos de um convento

Clique aqui e escute a matéria

Prepare-se para rir do começo ao fim. A comédia “As Freirigas” chega ao Recife misturando sátira, exagero e crítica social em uma trama que mostra o que acontece quando um convento se transforma em palco para intrigas, vaidades e confissões pra lá de escandalosas.

Imagem do espetáculo "As Freirigas" - Divulgação

Seis freiras dividem o mesmo teto, mas a convivência está longe de ser pacífica. A chegada da novata Maria do Rosário desencadeia uma onda de fofocas e rivalidades, fazendo com que cada irmã revele um lado que ninguém imaginava.

O convento vira um verdadeiro reality show, com direito a líder, eliminação e muita competição sagrada.

Com um elenco formado por Zannel Reys, Thiago Ambriel, Vinicius Barros, Salário Mínimo, Edinaldo Ribeiro e Sayuri Heiwa, o espetáculo ainda conta com participação especial de Júnior Barros, que dá vida à irreverente Vagiene Cokeluche.

“As Freirigas” provoca o público com humor ácido, questionando hipocrisias sociais e políticas, sem perder o ritmo das boas risadas. Entre coreografias engraçadíssimas e situações absurdas, o público se vê envolvido em um jogo onde nada é sagrado além da comédia.

Espetáculo: As Freirigas

Imagem do espetáculo "As Freirigas" - Divulgação