Agenda | Notícia

Comédia "As Freirigas" volta aos palcos com humor ácido e sátira aos reality shows

Espetáculo acontece no dia 16 de novembro, às 18h30, no Teatro Boa Vista, e promete gargalhadas ao revelar os bastidores nada santos de um convento

Por Bianca Tavares Publicado em 30/10/2025 às 8:15
Imagem do espetáculo "As Freirigas"
Imagem do espetáculo "As Freirigas" - Divulgação

Prepare-se para rir do começo ao fim. A comédia “As Freirigas” chega ao Recife misturando sátira, exagero e crítica social em uma trama que mostra o que acontece quando um convento se transforma em palco para intrigas, vaidades e confissões pra lá de escandalosas.

Divulgação
Imagem do espetáculo "As Freirigas" - Divulgação

Seis freiras dividem o mesmo teto, mas a convivência está longe de ser pacífica. A chegada da novata Maria do Rosário desencadeia uma onda de fofocas e rivalidades, fazendo com que cada irmã revele um lado que ninguém imaginava.

O convento vira um verdadeiro reality show, com direito a líder, eliminação e muita competição sagrada.

Com um elenco formado por Zannel Reys, Thiago Ambriel, Vinicius Barros, Salário Mínimo, Edinaldo Ribeiro e Sayuri Heiwa, o espetáculo ainda conta com participação especial de Júnior Barros, que dá vida à irreverente Vagiene Cokeluche.

“As Freirigas” provoca o público com humor ácido, questionando hipocrisias sociais e políticas, sem perder o ritmo das boas risadas. Entre coreografias engraçadíssimas e situações absurdas, o público se vê envolvido em um jogo onde nada é sagrado além da comédia.

Espetáculo: As Freirigas

Divulgação
Imagem do espetáculo "As Freirigas" - Divulgação

  • Data: 16 de novembro, às 18h30
  • Local: Teatro Boa Vista
  • Ingressos disponíveis no Sympla, com meia para todos
  • Garanta seu ingresso!

