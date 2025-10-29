Especialista ressalta os benefícios da atividade física para prevenção de doenças em crianças
Exercícios podem ajudar a prevenir problemas como obesidade, má postura e perda da força muscular, auxiliando no desenvolvimento das crianças.
Clique aqui e escute a matéria
A infância é uma fase de descobertas, energia e aprendizados e o movimento é parte fundamental desse processo.
A prática regular de atividades físicas desde cedo ajuda a prevenir problemas como obesidade, má postura e até a dinapenia infantil (perda de força muscular causada pelo sedentarismo e pelo excesso de telas).
Benefícios que vão além do corpo
Mais do que saúde, o exercício é também um poderoso aliado no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.
Além de promover o fortalecimento muscular e a consciência corporal, a prática de atividades físicas contribui para:
- Concentração e foco, melhorando o desempenho escolar.
- Controle da ansiedade e estímulo ao bem-estar emocional.
- Apoio no desenvolvimento de crianças com TDAH e outras atipicidades, oferecendo uma
- Forma saudável de gastar energia e melhorar a interação social.
Grow Happy oferece atividades físicas para os pequenos
No Recife, a Grow Happy se destaca como pioneira nesse segmento. Fundada há oito anos pelo casal Karina e Marcelo Lessa, a academia é voltada exclusivamente para o público infantil, atendendo crianças de 1 a 12 anos.
“As aulas são orientadas por profissionais de Educação Física e Psicomotricidade. As crianças fortalecem músculos, melhoram a disciplina e se afastam do sedentarismo e das telas. O formato lúdico, com circuitos coloridos, jogos e esportes adaptados, faz com que melhorem a concentração e aprendam se divertindo”, explica Karina Lessa.
Na Grow Happy, cada detalhe é pensado para unir movimento e diversão. A academia oferece modalidades como Funcional Baby e Funcional Kids, além de turnos regulares pela manhã e à tarde. Também promove colônias de férias, festas de aniversário ativas e eventos que incentivam a criatividade e o contato com diferentes ambientes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ver essa foto no Instagram