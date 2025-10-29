fechar
Comportamento | Notícia

Especialista ressalta os benefícios da atividade física para prevenção de doenças em crianças

Exercícios podem ajudar a prevenir problemas como obesidade, má postura e perda da força muscular, auxiliando no desenvolvimento das crianças.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/10/2025 às 18:27
Academia Grow Happy
Academia Grow Happy - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A infância é uma fase de descobertas, energia e aprendizados e o movimento é parte fundamental desse processo.

A prática regular de atividades físicas desde cedo ajuda a prevenir problemas como obesidade, má postura e até a dinapenia infantil (perda de força muscular causada pelo sedentarismo e pelo excesso de telas).

Benefícios que vão além do corpo

Mais do que saúde, o exercício é também um poderoso aliado no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças.

Além de promover o fortalecimento muscular e a consciência corporal, a prática de atividades físicas contribui para:

  • Concentração e foco, melhorando o desempenho escolar.
  • Controle da ansiedade e estímulo ao bem-estar emocional.
  • Apoio no desenvolvimento de crianças com TDAH e outras atipicidades, oferecendo uma
  • Forma saudável de gastar energia e melhorar a interação social.

Leia Também

Grow Happy oferece atividades físicas para os pequenos

No Recife, a Grow Happy se destaca como pioneira nesse segmento. Fundada há oito anos pelo casal Karina e Marcelo Lessa, a academia é voltada exclusivamente para o público infantil, atendendo crianças de 1 a 12 anos.

“As aulas são orientadas por profissionais de Educação Física e Psicomotricidade. As crianças fortalecem músculos, melhoram a disciplina e se afastam do sedentarismo e das telas. O formato lúdico, com circuitos coloridos, jogos e esportes adaptados, faz com que melhorem a concentração e aprendam se divertindo”, explica Karina Lessa.

Na Grow Happy, cada detalhe é pensado para unir movimento e diversão. A academia oferece modalidades como Funcional Baby e Funcional Kids, além de turnos regulares pela manhã e à tarde. Também promove colônias de férias, festas de aniversário ativas e eventos que incentivam a criatividade e o contato com diferentes ambientes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Leia também

Eric Land anima o público no Sambinha Chacon neste sábado (1º)
Agenda

Eric Land anima o público no Sambinha Chacon neste sábado (1º)
"Raul Seixas, o Musical": Cantor será homenageado em sessão única no Recife neste sábado (1°)
Agenda

"Raul Seixas, o Musical": Cantor será homenageado em sessão única no Recife neste sábado (1°)

Compartilhe

Tags