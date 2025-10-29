Banda Sinfônica do Recife celebra 67 anos em concerto gratuito nesta quarta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação será realizada no Teatro do Parque, a partir das 20h, com a regência do maestro Fabiano André e as participações do grupo SaGRAMA

A Banda Sinfônica do Recife realiza concerto especial nesta quarta-feira (29), às 20h, para celebrar seus 67 anos de atividades, com a participação especial do Grupo SaGRAMA. A apresentação ocorre no Teatro do Parque, no Centro do Recife.

A apresentação é gratuita e terá ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

Sob a regência provisória do maestro Fabiano André, enquanto Nenéu Liberalquino cumpre quarentena para tratamento médico, o concerto contará ainda com a participação do solista Talles Ian (clarinere).

Repertório

O repertório começa clássico, com a peça "Der Freischutz", de Carl Maria Von Weber, com arranjo de Danny Van Uffel. Em seguida, a Banda executará uma sequência de composições brasileiras, começando cum uma homenagem a Tom Jobim, num arranjo de Nilson Lopes, também integrante do conjunto sinfônico aniversariante, reunindo as músicas "Dindi" e "Está Chovendo na Roseira".

A segunda peça, executada com solo de Talles Ian, será "Maluquinho", do maestro, compositor e arranjador pernambucano José Menezes, nascido em em Nazaré da Mata. As derradeiras três composições do repertório nacional da apresentação serão tocadas com a participação dos integrantes do SaGRAMA: "Guerreiro do Além Mar", de Sérgio Campelo; "Samambaia", de Cláudio Moura; e "Suíte Matuta", de Dimas Sedicias, com as músicas "Novena", "Rói-Couro", "Caboclos de Orubá" e "Rela-Bucho".

A noite termina com dois medleys, repletos de sucessos das telonas: "Guardians of the Galaxy", com as trilhas "Hooked on a Feeling", "Come and Get Your Love", "Groot Cocoon", “Cherry Bomb” e “Ain't No Mountain High Enough”; além de “Highlights from Shrek 2”, com outros quatro sucessos que o ogro emplacou nas paradas do mundo todo: “Accidentally in Love”, “Funkytown”, “Holding Out for a Hero” e “Livin’La Vida Loca”.

SERVIÇO

Concerto de aniversário da Banda Sinfônica do Recife

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Quando: 29 de outubro, a partir das 20h

