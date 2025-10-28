"Raul Seixas, o Musical": Cantor será homenageado em sessão única no Recife neste sábado (1°)
Neste sábado (1°), o Teatro RioMar recebe, em sessão única a partir das 21h, "Raul Seixas, o Musical", apresentação que homenageia o Maluco Beleza e suas histórias icônicas para a cultura brasileira.
A famosa metamorfose ambulante marcou um período de desafios e lutou contra as normas sociais impostas da época. Pela primeira vez no Recife, o musical celebra a música e memória do Pai do Rock Nacional, que faria 80 anos neste ano.
Mais de 30 mil pessoas já conferiram a apresentação ao redor do Brasil, com a interpretação do ator Bruce Gomlevsky, vencedor do prêmio FITA 2024 de Melhor Ator e indicado ao Prêmio APTR 2025 pelo papel.
O roteiro é baseado em manuscritos originais do artista, cedidos pela família, e questiona o futuro do Brasil, em um tom emocional e intenso. O repertório conta com os clássicos “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, ”Maluco Beleza”,” Tente Outra Vez” e “Gita”.
Em uma tentativa de resgate da "Sociedade Alternativa" de Raul Seixas, a apresentação reforça a importância da liberdade e da autenticidade para transformar a realidade de um país.
Ingressos e mais informações
- Plateia especial: R$ 200 e R$ 100 (meia)
- Plateia alta: R$ 180 e R$ 90 (meia)
- Balcão: R$ 150 e R$ 75 (meia)
À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h).
Duração: 70 minutos
Classificação: 12 anos
FICHA TÉCNICA
Com Bruce Gomlevsky | Direção, Dramaturgia e Produção: Leonardo da Selva | Direção Musical: Gabriel Gabriel | Assistência de Direção: Tassia Leite | Cenário: Nello Marrese | Figurino: Maria Calou | Iluminação: Gabriel Prieto
- Dia 1º de novembro de 2025 (sábado), às 21h
- Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
- Informações: www.teatroriomarrecife.com.br