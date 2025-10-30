Alto padrão de lazer e moradia: Splendore Boa Viagem é a nova forma de morar bem na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Zona Sul da capital está vivendo uma fase de expansão imobiliária e ganha empreendimento inédito em bem-estar e qualidade construtiva

O mercado imobiliário da Zona Sul do Recife ganha um novo destaque com o pré-lançamento do Splendore Boa Viagem, um empreendimento que se propõe a entregar "O cenário completo da sua vida". Com uma estrutura pensada para otimizar tempo e promover bem-estar integral, o projeto assinado pela Incorporadora Ferreira Pinto adota o conceito de "Praticidade” e “valorização do tempo", oferecendo mais de 4.300 m² dedicados ao lazer e áreas verdes, em um produto exclusivo de alto padrão.

Situado em uma das áreas mais nobres da Zona Sul, o Splendore Boa Viagem garante fácil acesso a uma vasta rede de serviços. Próximo a importantes centros de ensino, como Colégio Motivo (0,9 km) e Escola Eleva (1,0 km), e grandes centros de compra e varejo, como o Shopping Recife (1,6 km), Mix Mateus e a Ferreira Costa. A proximidade com a orla de Boa Viagem e o Parque dos Manguezais também permite que os moradores desfrutem de melhor qualidade de vida.

Situado em uma das áreas mais nobres da Zona Sul, o Splendore Boa Viagem garante fácil acesso a uma vasta rede de serviços - DIVULGAÇÃO

A Zona Sul está vivendo uma fase de expansão imobiliária que reconfigura o mapa da cidade, criando uma "nova centralidade" que integra moradia, trabalho e lazer. O Splendore Boa Viagem está no epicentro desse movimento, na avenida General Mac Arthur, o que garante acesso facilitado a via como Avenida Antônio Falcão, para quem quer desfrutar da orla de Boa Viagem, Via Mangue, para quem precisa acessar o centro de forma expressa ou mesmo a Avenida Mascarenhas de Morais, para acessar o Aeroporto Internacional dos Guararapes.

O empreendimento é composto por 160 apartamentos, distribuídos em três torres (Allegro, Felicita e Vivace), com 18 pavimentos nas duas primeiras e 13 pavimentos na terceira torre, respectivamente. As unidades oferecem plantas flexíveis, com destaque para Varanda Gourmet integrada a cozinha. São 3: 70 m², 72 m² e 86 m². A planta de 86 m² é a mais ampla, apresentando sala para dois ambientes, suíte master, suíte reversível e a opção de até duas vagas de garagem com ponto para carro elétrico. Já as de 70 e 72 apresentam uma maior versatilidade e funcionalidade, com varanda integrada e closet. Todas entregues com acabamentos Premium.

Uma moradia com cenários inspirados em experiências internacionais

Com projeto assinado por Romero Duarte, o grande diferencial competitivo do Splendore reside em sua extensa e diversificada infraestrutura de lazer, com mais de 2.000 m² e é complementada por 2.300 m² de área verde. A intenção é que os moradores possam "desfrutar de outros mundos em cada espaço do condomínio", com ambientes temáticos e com qualidade insuperável.

• Piscina e Convivência: o complexo aquático inclui uma Piscina Adulto com raia semiolímpica, além de Prainha, Hidro e um Lounge Pool, proporcionando refúgio para relaxamento.

Piscina Adulto com raia semiolímpica, Prainha, Hidro e Lounge Pool - DIVULGAÇÃO

• Pub e Enoteca: para o convívio social, o empreendimento apresenta o London Pub e a sofisticada Enoteca Douro Valley, inspirados nas principais vinícolas da região, somados a espaços de convivência, um Salão de Festas. A diversão esportiva é garantida com Campinho, Gazebo e Futmesa.

A proposta de qualidade de vida do Splendore vai além do lazer - DIVULGAÇÃO

• Foco em família e natureza: o projeto dedica atenção especial ao público infantil e à natureza. As crianças podem aproveitar a Brinquedoteca Mundo Encantado, inspirada nos Parques da Disney, áreas de Playgrounds externos para diferentes idades nos espaços Parque Aventura e Parque Diversão. Há também espaço de contemplação e piqueniques com redários, mesas e bancos no Bosque Mata Atlântica. O Splendore também contempla a Floresta dos Pets em uma área repleta de atividades sob medida para pets, pet wash, xixidog e muito mais.

O projeto dedica atenção especial ao público infantil e à natureza - DIVULGAÇÃO

Saúde e praticidade

A proposta de qualidade de vida do Splendore Boa Viagem vai além do lazer, focando em serviços que garantem uma rotina funcional.

A Academia Health & Wellness é um ponto de destaque, sendo totalmente equipada para diversas modalidades, incluindo Pilates (com aparelhos Cadillac e Reformer), Cardio (com esteiras e bicicletas ergométrica e spinning), Musculação e Alongamento.



Para o autocuidado, há o Espaço Beauty & Spa. A praticidade moderna é atendida pelo Espaço Delivery, além do bicicletário e bike station.

O grande diferencial competitivo do Splendore reside em sua extensa e diversificada infraestrutura de lazer - DIVULGAÇÃO

Ferreira Pinto

A confiabilidade do projeto é assegurada pela Incorporadora Ferreira Pinto, que acumula mais de cinco décadas de experiência no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. A empresa é reconhecida por entregar projetos com diferenciais de assinatura, paisagismo autoral e alto padrão de acabamento, contando com certificações de qualidade como ISO-9001 e PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat).