Brega feminino toma conta do Boteco do Barra desta sexta (31); veja atrações

Brunessa e A Donna tomam conta dos estúdios da TV Jornal para mais um Boteco do Barra, que vai ao ar na emissora nesta sexta-feira (31)

Por Samantha Oliveira Publicado em 29/10/2025 às 18:01
Brunessa, Flávio Barra e A Donna nas gravações do Boteco do Barra
Brunessa, Flávio Barra e A Donna nas gravações do Boteco do Barra - Jailton Jr/JC Imagem

O Boteco do Barra desta sexta-feira (31), promete uma edição marcada por romantismo e muito brega. É que o quadro da Turma do Barra recebe Brunessa e A Donna, duas vozes potentes que representam com força o brega romântico pernambucano, um ritmo que volta a ganhar destaque e não pode faltar no repertório de quem ama boa música e histórias de amor.

Além isso, o clima ficou ainda mais descontraído com os deliciosos petiscos da Natto, patrocinadora oficial do programa que deixa tudo ainda mais saboroso! 

A atração vai ao ar dentro do Turma do Barra, às 13h15, pela TV Jornal e pelo canal do Youtube oficial da emissora, sob o comando do apresentador Flávio Barra. 

Boteco do Barra: conheça as atrações

Brunessa

Jailton Jr/JC Imagem
Brunessa leva o brega romântico para o Boteco do Barra - Jailton Jr/JC Imagem

Brunessa retorna ao Boteco do Barra trazendo o melhor do brega romântico. Conhecida por hits autorais como “Não Deu Valor”, a cantora também comemora o sucesso do EP “Histórias de Amor”, disponível no YouTube, e do projeto de Raphaela SantosAfter da Favorita, que rendeu a regravação de “Bateu a Química”, sucesso garantido no repertório.

Com o objetivo de levar o brega ainda mais longe, Brunessa segue se destacando como uma das principais vozes do gênero em Pernambuco. "Me sinto muito feliz e honrada por estar em uma geração que está com maior aceitação do público. Não tem mais tanto preconceito como se tinha antes. Nosso brega está indo muito mais longe do que antes e estou muito feliz em fazer parte disso", comemora. 

A Donna

Jailton Jr/JC Imagem
A Donna é uma das atrações do Boteco do Barra desta sexta (31) - Jailton Jr/JC Imagem

Fazendo sua estreia no Boteco do Barra, A Donna também carrega uma trajetória marcada pelo brega. Ex-integrante da banda Sedutora, da mesma formação que revelou Brunessa, a artista lançou recentemente seu novo DVD, gravado em Moreno, com 14 faixas entre releituras de clássicos e regravações de grandes sucessos do brega pernambucano

O projeto audiovisual reforça sua identidade musical e celebra a força feminina dentro do ritmo.

Com duas artistas que respiram o brega em diferentes fases e estilos, o Boteco do Barra promete uma edição com o clima de 'sextou' pronto para o brega! 

