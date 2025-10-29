Super Mix 2025 reúne grandes marcas e apresenta tendências para varejo e setor supermercadista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maior feira de varejo e supermercados do Norte e Nordeste espera reunir mais de 29 mil visitantes e centenas de marcas expositoras

A contagem regressiva já começou: das 14h às 21h, entre os dias 5 e 7 de novembro, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, sedia a Super Mix 2025. Em sua 19ª edição, o evento promete ser uma grande vitrine de negócios, inovação e conhecimento, que reunirá atacadistas, distribuidores, supermercadistas, varejistas e indústrias de alimentos, bebidas e serviços.

Realizada pela Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa), com co-realização da Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) e organização da Insight Feiras & Negócios, a maior feira de varejo e supermercados do Norte e Nordeste conta com patrocínio Ouro das marcas La Sereníssima e Tambaú, patrocínio Prata da São Braz, patrocínio Bronze da Camponesa, além do apoio de Space Totem, Tudo Climatizadores, Coca-Cola, NEQ, Ondunorte, Enel, Becker, Diex Midia e Carbono B, responsável pela neutralização de carbono do evento.

Além disso, o evento terá cobertura médica pela Mais Vida e internet oficial proporcionada pela Agência PE.

A Super Mix 2025 acontecerá em paralelo à HFN – Hotel & Food Nordeste, reunindo um público altamente qualificado desses setores. O credenciamento é gratuito para profissionais com CNPJ ativo, e o passaporte para pessoa física custa R$ 50, sendo válido para os três dias.

Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras Super Mix e HFN utilizando o cupom CONVIDADO_JC.

O credenciamento para a Super Mix 2025 pode ser feito pelo site oficial: feirasupermix.com.br.

Conteúdo e experiências

Um dos pilares da feira é o Super Mix Talks by SindVarejista, um espaço dedicado a debates e capacitação. A programação abordará temas fundamentais para o setor, incluindo inovação, gestão, liderança, comportamento do consumidor e inteligência artificial.

O Super Mix Talks by SindVarejista promove debates e capacitação para o varejo e supermercados - Divulgação/Super Mix

A grade de palestras conta com a presença de especialistas renomados, como Mônica Leão, Alexandre Guimarães e Márcio Nunes. O acesso a cada conteúdo custa R$ 50.

Outro destaque da feira é o Mercado Modelo, um ambiente de imersão que simula todos os setores de um supermercado real. O objetivo é demonstrar a eficiência, atratividade e o potencial tecnológico de lojas compactas.

O Mercado Modelo, da Super Mix, mostra que é possível ter todos os setores de um supermercado em lojas compactas - DIVULGAÇÃO/SUPER MIX

Sob a coordenação de Mônica Leão e Fátima Nogueira, o projeto exibirá soluções práticas em layout, equipamentos e tecnologia. Serão realizadas demonstrações de máquinas inovadoras e da plataforma digital interativa fornecida pela parceira Instabuy.

Reforçando o compromisso social da feira, será realizada uma ação beneficente: todos os alimentos e bebidas não alcoólicas utilizados no espaço do Mercado Modelo serão doados a instituições de caridade ao final do evento.

Marcas



Grandes nomes do cenário nacional e regional já garantiram sua participação na feira. Essas marcas levarão lançamentos, degustações e demonstrações ao vivo que prometem um grande movimento nos corredores do evento.

A La Sereníssima, patrocinadora oficial, marcará presença na Super Mix 2025. Com 95 anos de tradição global e quase 30 anos de história no Brasil, é uma referência em qualidade e confiança no setor de laticínios.

La Sereníssima é patrocinadora oficial da Super Mix 2025 - Divulgação/La Sereníssima

Seus produtos, que incluem leites em pó, manteigas, queijos e doce de leite, são resultado de um cuidado especial em todas as fases de produção, utilizando matérias-primas de alta pureza, provenientes de animais com certificação em Bem-Estar Animal e submetidos a um rigoroso controle de qualidade. Com unidades em São Paulo e Pernambuco, a marca consolidou sua posição pela excelência e pelo compromisso com a distribuição direta aos clientes.

No rol das indústrias brasileiras, a Coringa, com 55 anos de atuação e um portfólio de mais de 80 produtos, estará na feira. A marca levará seu amplo leque de alimentos, que abrange leite de coco, refrescos, mingaus, cereais e flocos, reforçando sua liderança em inovação e qualidade na indústria alimentícia nordestina.

O segmento de pescados estará fortemente representado pelo Grupo Noronha Alimentos. Sediado no Recife e com mais de 55 anos de tradição, o Grupo é um nome nacional de referência na produção de pescados, empanados, moluscos e crustáceos, destacando-se por sua qualidade, inovação e sustentabilidade.

O Grupo ostenta certificações SIF, MSC, ASC e IFS, que atestam a excelência, a rastreabilidade e a conformidade internacional em todas as etapas produtivas. Toda a sua matéria-prima é oriunda de pesca e cultivos legalizados, garantindo o respeito às normas ambientais. Atualmente, o Grupo Noronha Alimentos atende mais de três mil clientes ativos em todo o Brasil, incluindo grandes redes de supermercados, hotéis e restaurantes.

Super Mix 2025 reúne novamente grandes marcas para a sua 19ª edição - Divulgação/Super Mix

Outro destaque é a Brazilian Fish, a maior produtora de tilápia de São Paulo. A empresa, detentora do maior portfólio de produtos à base de tilápia do mundo, chega à Super Mix com 15 novos lançamentos, entre eles o Ice Fish Protein, descrito como o primeiro picolé proteico à base de tilápia disponível no mercado.

“Queremos mostrar toda a versatilidade da tilápia e valorizar o pescado brasileiro com produtos inovadores, nutritivos e sustentáveis”, afirma Ana Helena Amaral, gerente de marketing da empresa.

A Maisfrio, marca da Gelopar dedicada ao varejo alimentar, também confirmou sua participação na Super Mix 2025. Utilizando o know-how e a tradição de mais de 53 anos da Gelopar em refrigeração comercial com máquina acoplada, a Maisfrio levará à feira uma gama de soluções completas e inovadoras. Tais equipamentos foram desenvolvidos sob medida para segmentos como supermercados, padarias, açougues e lojas de conveniência.

Nesta edição, o principal destaque da Maisfrio será a linha de expositores verticais com portas Clear Glass. Estes produtos aliam tecnologia italiana a um design moderno, proporcionando uma ampla área de visão graças às portas sem moldura e aos perfis transparentes.

Além dos expositores verticais, a marca apresentará soluções de refrigeração para todas as áreas do varejo alimentar. Isso inclui equipamentos específicos para padarias, açougues, setores de congelados, bebidas e laticínios.

A Super Mix também contará com a presença da Flexa Representações, uma empresa chave que atua conectando indústrias e o varejo em toda a região Nordeste.

Serviço - Super Mix 2025



Data: 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Credenciamento: feirasupermix.com.br

Instagram: @feirasupermix

Pessoa jurídica: acesso gratuito Pessoa física: R$ 50 (passaporte válido para os três dias)

