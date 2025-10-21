Super Mix 2025: Talks e Mercado Modelo abordam tendências para supermercados e varejo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Maior feira de varejo do Norte e Nordeste, que já está com o credenciamento aberto, conta com Super Mix Talks e Mercado Modelo novamente

Clique aqui e escute a matéria

A maior feira de varejo do Norte e Nordeste está de volta: a Super Mix retorna ao Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, para conectar profissionais a oportunidades. O evento, que acontece das 14h às 21h nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em paralelo à HFN – Hotel & Food Nordeste, contará novamente com o Super Mix Talks e o Mercado Modelo.

A Super Mix 2025 é uma realização da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) com co-realização da Associação Pernambucana de Supermercados (APES) e organização da Insight Feiras e Negócios. Esta edição tem patrocínio Ouro das marcas La Sereníssima e Tambaú, Prata da São Braz, apoio da Ondunorte e Enel, apoio institucional do SindVarejista-PE e parceria ambiental com a Carbono B, responsável pela neutralização de carbono.

A área de feira da Super Mix dispõe de uma grande variedade de marcas - Divulgação/Super Mix

O credenciamento para profissionais com CNPJ ativo é gratuito. Já para o público geral, o passaporte que dá acesso aos três dias de evento custa R$ 50. Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras Super Mix e HFN utilizando o cupom CONVIDADO_JC.

O credenciamento para a Super Mix 2025 pode ser feito pelo site oficial: feirasupermix.com.br.

Super Mix Talks by SindVarejista promove debates e capacitação para o varejo e supermercados

Em parceria com o SindVarejista-PE, a programação de conteúdo do Super Mix Talks visa a capacitação profissional e a troca de boas práticas no varejo. O evento reunirá especialistas e nomes de destaque do setor para debater temas atuais, como gestão de pessoas, liderança, inovação, marketing, inteligência artificial e produtividade.

O valor da inscrição do Super Mix Talks custa R$ 50 por palestra.

“Hoje, o varejista precisa conhecer profundamente o seu cliente: seus hábitos, preferências e comportamento de compra. Não basta atrair novos consumidores, é preciso reter os que já confiam na loja. Só com uma boa gestão de relacionamento e o uso inteligente de dados é possível criar estratégias personalizadas e competitivas”, ressalta Mônica Leão, que ministra a palestra “Decifra-me ou te devoro: Como entender o Comportamento do Consumidor” no Super Mix Talks by SindVarejista.

Super Mix Talks conta com diversas palestras - Divulgação/Super Mix

Rodrigo da Fonte, sócio da Insight Feiras & Negócios, destaca a importância das palestras: “O conhecimento compartilhado no Super Mix Talks é um diferencial que amplia a força da feira como espaço de negócios e de desenvolvimento profissional. A Super Mix é, cada vez mais, um ambiente de encontro, inovação e troca de experiências.”

Confira no final desta matéria a programação do Super Mix Talks by SindVarejista.

Mercado Modelo mostra que é possível ter todos os setores de um supermercado em lojas compactas

Com um projeto que une tendência, tecnologia e estratégia de loja, o Mercado Modelo é um dos grandes destaques da Super Mix 2025 e inspira pequenos varejistas.

Coordenado pela consultora Mônica Leão e pela arquiteta Fátima Nogueira, especializada em varejo e supermercados, o espaço foi concebido para demonstrar, na prática, o que há de mais moderno em layout, exposição de produtos, equipamentos e tecnologia para o varejo alimentar. O ambiente simula todos os setores essenciais de um supermercado — incluindo hortifrúti, ilha de congelados e laticínios — e conta com uma atração especial: um expositor de temperos e grãos a granel, um segmento em ascensão que ganha cada vez mais destaque nas gôndolas.

“O Mercado Modelo tem como missão inspirar os pequenos supermercadistas a enxergarem novas possibilidades para os seus negócios. É uma vitrine viva, que mostra como o ponto de venda pode ser mais eficiente, atrativo e acolhedor para o cliente”, destaca Mônica Leão.

O acesso ao Mercado Modelo é gratuito para credenciados na Super Mix 2025 - Divulgação/Super Mix

A importância da digitalização do varejo é um dos destaques desta edição, com a presença da Instabuy. A parceira apresentará uma plataforma digital interativa em TV Touch, que permite ao lojista oferecer um mix ampliado de produtos, extrapolando o limite da loja física, e implementar vendas por delivery. Para Mônica, este último serviço é crucial para a sustentabilidade do pequeno comércio.

Serão demonstradas, durante os três dias de evento, soluções inovadoras e práticas de preparo e conveniência, como o descascador de abacaxi e as máquinas de suco de laranja e água de coco natural.

No encerramento da feira, todos os alimentos e bebidas não alcoólicas utilizados no Mercado Modelo serão destinados a quatro instituições de caridade previamente selecionadas. “Essa é uma das partes mais bonitas do projeto. Cada edição conseguimos doar mais, e isso é o que dá sentido a todo o trabalho”, diz Mônica.

A entrada no Mercado Modelo é gratuita para credenciados na Super Mix.

Programação Supermix Talks by Sindvarejista

Quarta-feira (05/11)

15h30 – Vendas pelo WhatsApp – Romário Lopes

16h45 – Boas práticas no varejo: Supermercados como referência em Gestão de Pessoas – Dra. Débora Tito

18h00 – Cultura e Engajamento – Vivaldo Sales

Quinta-feira (06/11)

16h00 – Decifra-me ou te devoro: Como entender o Comportamento do Consumidor – Mônica Leão

17h30 – Como a Nova NR-01 redefine o Papel da Liderança – Dr. Márcio Nunes

19h00 – Inteligência Artificial nos Negócios: como se preparar para essa revolução – Alexandre Guimarães

Sexta-feira (07/11)

16h00 – Indústria e Varejo de Alimentos e afins estão prontos para a Reforma Tributária? – Dr. Luiz de França

17h30 – Geração Z no mercado de trabalho: como alinhar expectativas e atrair talentos com propósito – Denis Sobral e Frank Silva

19h00 – Do Marketing à Venda – Construindo uma operação integrada e focada em resultados – Adrien Nobre



Serviço - Super Mix 2025

Data: 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h

Local: Pernambuco Centro de Convenções

Site: feirasupermix.com.br

Instagram: @feirasupermix

