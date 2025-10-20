O olhar ao Centro: Santo Amaro e o novo ritmo de viver o Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Localização estratégica destaca a região e recebe novo empreendimento da MOOD, com selo Moura Dubeux e padrão de qualidade na entrega

O centro do Recife vive um momento de transformação. Depois de décadas de expansão em direção a outras áreas da cidade, há um movimento de redescoberta das regiões centrais — impulsionado pela busca por mobilidade, praticidade e pela valorização do urbano.

Santo Amaro é um dos protagonistas desse processo. Localizado entre o Centro, a Boa Vista e a Zona Norte, o bairro tem recebido novos investimentos, melhorias de infraestrutura e atenção do mercado imobiliário. Com ampla oferta de serviços, transporte e opções culturais, ele se consolida como uma alternativa estratégica para quem deseja morar perto de tudo, reduzindo deslocamentos e ganhando tempo no dia a dia.

A nova centralidade da cidade

Nova fase do Mood Aurora reforça atuação da Moura Dubeux no segmento de moradias funcionais para a classe média urbana, com duas torres e áreas de lazer modernas. - Divulgação/Moura Dubeux

As recentes políticas de urbanização e os projetos de requalificação vêm transformando a dinâmica local. A Avenida Cruz Cabugá, uma das mais tradicionais do Recife, é hoje um eixo de conexão entre diferentes zonas da cidade, com fácil acesso à Avenida Norte, à Agamenon Magalhães e a Olinda. Essa localização privilegiada tem atraído famílias e profissionais que valorizam o estilo de vida prático, com tudo por perto.

Além da mobilidade, o entorno oferece lazer, cultura e conveniência: o Parque 13 de Maio, o Teatro de Santa Isabel, o Marco Zero e o Paço do Frevo são vizinhos ilustres de uma área que respira história e efervescência cultural. A proximidade de universidades, hospitais, supermercados e espaços gastronômicos completa o cenário de quem busca qualidade de vida sem abrir mão da urbanidade.

Mood Aurora: um novo capítulo em Santo Amaro

É nesse contexto que a Moura Dubeux promove a marca Mood, que lança o Mood Aurora, o primeiro empreendimento da marca em Pernambuco. O projeto chega como resposta a esse novo olhar para o centro, combinando localização estratégica, conforto e condições acessíveis de financiamento.

Localizado na Av. Cruz Cabugá, o Mood Aurora contará com duas torres de 30 andares e apartamentos de 1 ou 2 quartos. Entre os diferenciais estão o jardim privativo e uma ampla estrutura de lazer com piscina, academia (interna e ao ar livre), brinquedoteca, mini campo, espaço pet e gourmet, entre outros.

Segundo Eduarda Dubeux, Diretora Comercial, Marketing e CX da Moura Dubeux, “a iniciativa reforça o compromisso da empresa em atender à demanda crescente por moradias de médio padrão, unindo qualidade construtiva e uma proposta de bem-estar alinhada às novas formas de viver o Recife”.

Investimento com propósito

Os empreendimentos da marca MOOD foram desenvolvidos com base em estudos sobre o comportamento do consumidor urbano. “Buscamos entender o que realmente agrega valor para o cliente. Por exemplo, academias bem equipadas e áreas de lazer completas se tornaram prioridade, pois contribuem diretamente para a rotina de quem quer praticidade e saúde”, explica Eduarda.

Com imóveis voltados para famílias com renda entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, o Mood Aurora representa uma opção competitiva para quem busca morar bem no coração da cidade — sem abrir mão da qualidade de vida e das facilidades do entorno.



Visite o espaço decorado



Mood Aurora aposta em moradia acessível para famílias das classes B1 e B2, com estrutura completa e padrão construtivo da marca. - Divulgação/Moura Dubeux

Para apresentar o projeto, a MOOD inaugurou um espaço exclusivo no RioMar Recife, com um apartamento decorado e equipe especializada. No local, é possível conhecer todos os detalhes do empreendimento, conferir a maquete e entender de perto como esse novo conceito de moradia se integra à revitalização do centro.

