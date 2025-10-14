Super Mix 2025 inicia credenciamento para a maior feira de varejo do Norte e Nordeste
A 19ª edição da maior feira de varejo do Norte e Nordeste acontece de 5 a 7 de novembro no Pernambuco Centro de Convenções, em Salgadinho, Olinda
Clique aqui e escute a matéria
O credenciamento da 19ª edição da Super Mix já está aberto. A maior feira de varejo do Norte e Nordeste reúne milhares de profissionais em busca de novidades, conexões e oportunidades no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O evento acontece das 14h às 21h nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em paralelo à HFN – Hotel & Food Nordeste.
A Super Mix deste ano é uma realização da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) com co-realização da Associação Pernambucana de Supermercados (APES), organização e promoção da Insight Feiras & Negócios e tem patrocínio Ouro das marcas La Sereníssima e Tambaú, além da São Braz como Patrocínio Prata. A feira conta ainda com apoio da Ondunorte e da Enel e apoio institucional do SindVarejista-PE, além do parceiro ambiental Carbono B, responsável pela neutralização de carbono.
Nesta edição, a Super Mix reforça seu compromisso com a inovação no varejo, trazendo insights sobre tendências globais e como elas se conectam ao mercado regional.
O credenciamento para profissionais com CNPJ ativo é gratuito. Já para o público geral, o passaporte que dá acesso aos três dias de evento custa R$ 50. A feira, que espera atrair mais de 29 mil visitantes, funcionará como uma vitrine para empresas de segmentos como atacado, distribuição, indústria de alimentos e bebidas, e fornecedores de equipamentos e serviços.
Interessados devem se credenciar pelo site oficial do evento: feirasupermix.com.br. Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras Super Mix e HFN utilizando o cupom CONVIDADO_JC.
O presidente da Aspa, Inácio Miranda, ressalta a renovação constante do evento: “A cada ano, a Super Mix se reinventa, trazendo novos expositores, soluções e tendências que enriquecem a experiência dos visitantes. É uma oportunidade única para quem deseja estar atualizado sobre o futuro do varejo.”
Carol Baía, sócia da Insight Feiras & Negócios, afirma que a expectativa é de um evento ainda mais abrangente e estratégico. “A Super Mix é um espaço de encontro e de construção de negócios. Mais do que apresentar novidades, o evento cria um ambiente propício para troca de experiências e fortalecimento do setor varejista.”.
Serviço - Super Mix 2025 - feira do setor supermercadista e varejista
Data: 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h
Local: Pernambuco Centro de Convenções
Site: feirasupermix.com.br
Instagram: @feirasupermix