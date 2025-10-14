fechar
JC Negócios | Notícia

Super Mix 2025 inicia credenciamento para a maior feira de varejo do Norte e Nordeste

A 19ª edição da maior feira de varejo do Norte e Nordeste acontece de 5 a 7 de novembro no Pernambuco Centro de Convenções, em Salgadinho, Olinda

Por JC360 Publicado em 14/10/2025 às 7:00
A Super Mix 2025 acontece de 5 a 7 de novembro no Pernambuco Centro de Convenções
A Super Mix 2025 acontece de 5 a 7 de novembro no Pernambuco Centro de Convenções - Wilton Marcelino

Clique aqui e escute a matéria

O credenciamento da 19ª edição da Super Mix já está aberto. A maior feira de varejo do Norte e Nordeste reúne milhares de profissionais em busca de novidades, conexões e oportunidades no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O evento acontece das 14h às 21h nos dias 5, 6 e 7 de novembro, em paralelo à HFN – Hotel & Food Nordeste.

A Super Mix deste ano é uma realização da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA) com co-realização da Associação Pernambucana de Supermercados (APES), organização e promoção da Insight Feiras & Negócios e tem patrocínio Ouro das marcas La Sereníssima e Tambaú, além da São Braz como Patrocínio Prata. A feira conta ainda com apoio da Ondunorte e da Enel e apoio institucional do SindVarejista-PE, além do parceiro ambiental Carbono B, responsável pela neutralização de carbono.

Nesta edição, a Super Mix reforça seu compromisso com a inovação no varejo, trazendo insights sobre tendências globais e como elas se conectam ao mercado regional.

Wilton Marcelino
Evento contará também com mais uma edição dodo Super Mix Talks, que se destacou nas temporadas anteriores - Wilton Marcelino

O credenciamento para profissionais com CNPJ ativo é gratuito. Já para o público geral, o passaporte que dá acesso aos três dias de evento custa R$ 50. A feira, que espera atrair mais de 29 mil visitantes, funcionará como uma vitrine para empresas de segmentos como atacado, distribuição, indústria de alimentos e bebidas, e fornecedores de equipamentos e serviços.

Interessados devem se credenciar pelo site oficial do evento: feirasupermix.com.br. Leitores do JC têm gratuidade no credenciamento das feiras Super Mix e HFN utilizando o cupom CONVIDADO_JC

O presidente da Aspa, Inácio Miranda, ressalta a renovação constante do evento: “A cada ano, a Super Mix se reinventa, trazendo novos expositores, soluções e tendências que enriquecem a experiência dos visitantes. É uma oportunidade única para quem deseja estar atualizado sobre o futuro do varejo.”

Carol Baía, sócia da Insight Feiras & Negócios, afirma que a expectativa é de um evento ainda mais abrangente e estratégico. “A Super Mix é um espaço de encontro e de construção de negócios. Mais do que apresentar novidades, o evento cria um ambiente propício para troca de experiências e fortalecimento do setor varejista.”.

Serviço - Super Mix 2025 - feira do setor supermercadista e varejista

Data: 5 a 7 de novembro, das 14h às 21h
Local: Pernambuco Centro de Convenções
Site: feirasupermix.com.br
Instagram: @feirasupermix

Leia também

Infância Cidadã celebra 16 anos com festa lotada no Parque da Cidade neste domingo (12)
EVENTO

Infância Cidadã celebra 16 anos com festa lotada no Parque da Cidade neste domingo (12)
Fits e Unit abrem processo seletivo para ingresso em 2026 e reforçam tradição e ensino de excelência
VESTIBULAR

Fits e Unit abrem processo seletivo para ingresso em 2026 e reforçam tradição e ensino de excelência

Compartilhe

Tags