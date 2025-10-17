Mês do Nordestino no SJCC: Confira a programação deste sábado (18) e domingo (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No mês de outubro, o projeto do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação tem programação especial em homenagem ao Dia do Nordestino

Clique aqui e escute a matéria

O Mês do Nordestino segue a todo vapor no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Neste final de semana, a Rádio Jornal e a TV Jornal terão programação temática, com direito a presença nas principais feiras de artesanato da cidade.



O projeto em homenagem ao Dia do Nordestino tem patrocínio de Vitarella e do Banco do Nordeste.

Nordestine-se

Com o tema “Orgulho da nossa gente”, o “Conversa Boa: Nordestine-se” reúne nomes da cena artística pernambucana para bate-papo em um clima descontraído todos os sábados de outubro.

Neste sábado (18), o apresentador Ciro Bezerra recebe Maciel Melo, César Amaral, Beto Hortís, Thaissa Roberta, Quinteto Violado, Adriano Portela e Forró Dubão no Caldinho do Nenen, na Zona Sul do Recife. O programa tem início às 11h e pode ser acompanhado na Rádio Jornal (90.3 FM) ou pelo canal oficial da emissora no YouTube.

Dia do Nordestino nas feirinhas

A TV Jornal estará presente nas principais feiras de artesanato do Recife neste final de semana. Neste sábado (18), das 15h às 19h, a equipe da emissora estará na Feira da Aurora, no bairro de Santo Amaro, com trio pé de serra e, distribuição de brindes, além da gravação de flashs que serão exibidos durante a programação.

No domingo (19), o encontro é na Feira do Bom Jesus, no Recife Antigo, das 15h às 19h. Visitantes poderão receber brindes temáticos, curtir o forró pé de serra e até conceder entrevista à TV Jornal.

A gerente de Marketing do SJCC, Helena Lôbo, ressalta a conexão do sistema com as raízes nordestinas, inclusive com as programações culturais. "Neste fim de semana, estaremos no Recife Antigo com uma ação institucional que homenageia o nosso povo e exalta a força da nossa cultura. O Dia do Nordestino foi celebrado dia 8/10 mas se perpetua por todo o mês. Ser nordestino é motivo de orgulho!", afirma.

Receita da Boa

Quem estiver ligado na telinha da TV Jornal no domingo (19) pela manhã também poderá assistir ao especial do Receita da Boa. Todo domingo de outubro, sempre às 10h, chefs de cozinha preparam receitas típicas dos nove estados do Nordeste, celebrando a riqueza e diversidade da culinária regional.

Neste domingo (19), o episódio gira em torno da cultura e culinária de dois estados: Maranhão e Bahia. Os pratos escolhidos são a camaroada tradicional maranhense, com a chef Nathalia do Cabo; e o vatapá, típico da gastronomia baiana, com o chef Alcindo.