Mês do Nordestino: SJCC cria programação especial com raízes e costumes que nos unem
No Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o "Dia do Nordestino" é celebrado durante um mês inteiro. Confira detalhes da programação
Da Bahia ao Maranhão, o Nordeste exala uma diversidade que não apenas coexiste, mas que se funde, criando uma identidade única e inconfundível. São manifestações culturais, integração econômica e uma pauta política em comum que unem o nordestino na defesa de suas raízes com orgulho estampado no rosto.
E, em homenagem ao Dia do Nordestino - celebrado em 8 de outubro -, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), criou uma programação especial multiplataforma que dura um mês inteiro, sob patrocínio de Vitarella e Banco do Nordeste.
O Dia do Nordestino do SJCC contará com programação na TV Jornal, na Rádio Jornal e no Jornal do Commercio e nas mídias digitais, além da novidade: o especial “Ser Nordestino”.
"Os veículos do SJCC, como o Grupo JCPM, têm uma forte identidade pernambucana e Nordestina. Não à toa, temos o slogan Orgulho de Ser Nordestino. É muito apropriado nesse mês dar mais luz a essa identidade nos nossos veículos, que falam para o mundo sobre as nossas coisas e com o nosso sotaque", destaca Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do SJCC. "Fazemos isso fortemente no dia a dia e marcamos em outubro uma trilha que demarca ainda mais nossa defesa da região e do nosso povo".
Mês do Nordestino na TV Jornal
Em outubro, o “nordestinês” vai invadir a telinha da TV Jornal. O programa Cotidiano terá uma semana especial dedicada ao Dia do Nordestino, com pautas temáticas distribuídas ao longo da programação. O "Meio-Dia", o "Primeiro Impacto" e "O Povo" também contarão com programação especial no Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro.
Já no Turma do Barra, as quartas-feiras de outubro terão ações comemorativas em alusão ao Dia do Nordestino. Entre as ações estão games temáticos com artistas decifrando códigos e a preparação de uma comida exótica com um ingrediente da fauna nordestina.
E tem mais culinária na telinha: o Receita da Boa leva, em quatro programas exibidos aos domingos de outubro, sempre às 10h, receitas típicas dos nove estados do Nordeste, preparadas por chefs convidados, celebrando a riqueza e diversidade da culinária regional.
Além disso, a partir do dia 8, será exibida durante a programação da TV Jornal um produto especial em tributo ao Dia do Nordestino, exaltando o mosaico geográfico e a riqueza cultural da região.
A TV Jornal também preparou um programa temático sobre a identidade nordestina, destacando cultura, culinária, artesanato, fé e personagens. O especial "Ser Nordestino" será conduzido por uma atração importante para a cultura local, a qual o público descobrirá ao longo da programação. A exibição está prevista para o sábado primeiro de novembro, encerrando o projeto com chave de ouro.
"Celebrar o Dia do Nordestino com um especial em nossas telas, rádios e plataformas digitais é reafirmar a força e a diversidade da nossa cultura. É um orgulho levar ao público conteúdos que valorizam nossas raízes, desde a culinária até as expressões artísticas que nos representam. Também agradecemos às marcas parceiras que acreditam nesse projeto e caminham conosco na missão de enaltecer o Nordeste e seu povo", comemora Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC.
Mês do Nordestino na Rádio Jornal
As ondas da rádio levarão o "Conversa Boa Especial - Nordestine-se" para onde o ouvinte estiver. Todos os sábados, às 11 horas, a partir do dia 4. O programa comandado pelo apresentador Ciro Bezerra diretamente do Caldinho do Nenen contará com convidados especiais para conversas leves e descontraídas sobre o tema "Orgulho da nossa gente".
Mês do Nordestino nas mídias digitais
As mídias sociais do SJCC estarão compartilhando os melhores conteúdos bairristas sobre o Nordeste, do vocabulário Nordestinês a receitas típicas.
No dia 11, o Receita da Boa publicará um ebook com as receitas típicas nordestinas, sendo entrada, prato principal e sobremesa de cada estado.
Mês do Nordestino no JC
A redação do Jornal do Commercio preparou um caderno especial de Dia do Nordestino com pautas de infraestrutura, negócios, setor imobiliário, tecnologia e cultura. O caderno será publicado no dia 8 na edição tradicional e terá também um formato exclusivo de revista digital.
Mês do Nordestino nas feirinhas de artesanato
O SJCC também marca presença nas duas das principais feiras de artesanato do Recife. O sistema leva um trio pé de serra e brindes à Feira da Aurora no dia 18 de outubro e à Feira do Bom Jesus no dia 19 de outubro - ambas no Centro do Recife.
Quem não puder comparecer poderá acompanhar a movimentação e a interação com o público nesses espaços tradicionais através de flashes ao vivo na TV Jornal e Rádio Jornal.
"O Dia do Nordestino é muito importante para nós porque reafirma o orgulho da nossa cultura e nossa história. Mais um ano o Sistema Jornal do Commercio celebra esta data, através dos nossos veículos de comunicação, valorizando nossas raízes e enaltecendo o Nordeste para o mundo", complementa Helena Lôbo, gerente de marketing do SJCC.