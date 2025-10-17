Com aumento de 53% nas ocorrências, Pernambuco aprova lei que proíbe pipas perto da rede elétrica
Norma prevê multa de até R$ 10 mil para quem soltar pipas próximas à rede de energia; em 2025, 350 mil clientes foram afetados por incidentes
Pernambuco sancionou a Lei Estadual nº 18.919/2025, que proíbe o uso de cerol, linha chilena e a soltura de pipas próximas a estruturas elétricas.
A medida, em vigor desde 2 de outubro, busca reduzir o número de acidentes e interrupções no fornecimento de energia causados por pipas presas à rede elétrica.
De janeiro a setembro deste ano, a Neoenergia Pernambuco registrou 1.152 ocorrências relacionadas à prática — um aumento de 53% em relação a 2023, quando foram contabilizados 754 casos.
Os incidentes afetaram cerca de 350 mil clientes, que tiveram o serviço interrompido temporariamente.
Multa em até 10 mil para descumprimento de regras
De acordo com a legislação, quem descumprir as regras pode ser multado em até R$ 10 mil, valor que dobra quando o incidente causa impacto direto no serviço de distribuição.
Nos casos envolvendo menores de idade, a responsabilidade recai sobre os responsáveis legais.
“A pipa é uma brincadeira popular e cultural, mas quando feita em locais inadequados, deixa de ser inofensiva. Os impactos vão muito além da falta de energia: há risco de acidentes graves e até fatais. É fundamental que a população entenda que energia elétrica não combina com linha de pipa”, ressalta Rafael Motta, gerente de Relações Institucionais da Neoenergia Pernambuco.
A distribuidora alerta que o uso de cerol e linha chilena, proibidos por lei, transforma a linha da pipa em um fio cortante, capaz de causar curtos-circuitos, romper cabos e colocar vidas em risco.
O contato com a rede elétrica pode provocar descargas fatais, e, por isso, é proibido subir em postes, torres ou telhados para recuperar pipas, bem como utilizar materiais metálicos ou papel laminado na confecção delas.
O que diz a Lei nº 18.919/2025:
- Proíbe o uso de cerol e linha chilena
- Veda o lançamento de pipas próximas a estruturas elétricas
- Prevê multas de até R$ 10 mil (dobradas em caso de impacto no serviço)
- Responsabiliza os pais ou responsáveis em casos envolvendo menores
Dados da Neoenergia Pernambuco (jan–set):
2023 — 754 ocorrências | 233,4 mil clientes afetados
2024 — 853 ocorrências | 292,5 mil clientes afetados
2025 — 1.152 ocorrências | 350 mil clientes afetados
