fechar
Pernambuco | Notícia

Com aumento de 53% nas ocorrências, Pernambuco aprova lei que proíbe pipas perto da rede elétrica

Norma prevê multa de até R$ 10 mil para quem soltar pipas próximas à rede de energia; em 2025, 350 mil clientes foram afetados por incidentes

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 9:37 | Atualizado em 17/10/2025 às 9:49
Lei sancionada em Pernambuco busca reduzir acidentes e interrup&ccedil;&otilde;es de energia causados por pipas presas &agrave; rede el&eacute;trica.
Lei sancionada em Pernambuco busca reduzir acidentes e interrupções de energia causados por pipas presas à rede elétrica. - Foto: Mahmud Hams/AFP

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco sancionou a Lei Estadual nº 18.919/2025, que proíbe o uso de cerol, linha chilena e a soltura de pipas próximas a estruturas elétricas.

A medida, em vigor desde 2 de outubro, busca reduzir o número de acidentes e interrupções no fornecimento de energia causados por pipas presas à rede elétrica.

De janeiro a setembro deste ano, a Neoenergia Pernambuco registrou 1.152 ocorrências relacionadas à prática — um aumento de 53% em relação a 2023, quando foram contabilizados 754 casos.

Os incidentes afetaram cerca de 350 mil clientes, que tiveram o serviço interrompido temporariamente.

Leia Também

Multa em até 10 mil para descumprimento de regras 

De acordo com a legislação, quem descumprir as regras pode ser multado em até R$ 10 mil, valor que dobra quando o incidente causa impacto direto no serviço de distribuição.

Nos casos envolvendo menores de idade, a responsabilidade recai sobre os responsáveis legais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“A pipa é uma brincadeira popular e cultural, mas quando feita em locais inadequados, deixa de ser inofensiva. Os impactos vão muito além da falta de energia: há risco de acidentes graves e até fatais. É fundamental que a população entenda que energia elétrica não combina com linha de pipa”, ressalta Rafael Motta, gerente de Relações Institucionais da Neoenergia Pernambuco.

A distribuidora alerta que o uso de cerol e linha chilena, proibidos por lei, transforma a linha da pipa em um fio cortante, capaz de causar curtos-circuitos, romper cabos e colocar vidas em risco.

O contato com a rede elétrica pode provocar descargas fatais, e, por isso, é proibido subir em postes, torres ou telhados para recuperar pipas, bem como utilizar materiais metálicos ou papel laminado na confecção delas.

O que diz a Lei nº 18.919/2025:

  • Proíbe o uso de cerol e linha chilena
  • Veda o lançamento de pipas próximas a estruturas elétricas
  • Prevê multas de até R$ 10 mil (dobradas em caso de impacto no serviço)
  • Responsabiliza os pais ou responsáveis em casos envolvendo menores

Dados da Neoenergia Pernambuco (jan–set):

2023 — 754 ocorrências | 233,4 mil clientes afetados
2024 — 853 ocorrências | 292,5 mil clientes afetados
2025 — 1.152 ocorrências | 350 mil clientes afetados

 

Legenda da foto:
Lei sancionada em Pernambuco busca reduzir acidentes e interrupções de energia causados por pipas presas à rede elétrica.

Leia também

Voz do Leitor 17.10: Praça abandonada na Jaqueira
DENÚNCIAS

Voz do Leitor 17.10: Praça abandonada na Jaqueira
Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (17 a 19/10)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (17 a 19/10)

Compartilhe

Tags