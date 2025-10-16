fechar
Thiago Lucas, chargista do Jornal do Commercio, vence o 28º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo na categoria Arte Gráfica

Com o trabalho "Vozes da Dor", o artista conquistou o primeiro lugar e destacou a importância da arte gráfica como forma de jornalismo

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/10/2025 às 21:58
Thiago Lucas, do Jornal do Commercio, vencedor do 28º Prêmio Cristina Tavares
Thiago Lucas, do Jornal do Commercio, vencedor do 28º Prêmio Cristina Tavares - Cortesia

O chargista Thiago Lucas, do Jornal do Commercio, conquistou o primeiro lugar na categoria Arte Gráfica do 28º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, o mais tradicional e prestigiado do Estado. A cerimônia de premiação aconteceu na quinta-feira (16), no auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Thiago venceu com o trabalho “Vozes da Dor”, publicado no JC, que utiliza o traço e a sensibilidade da arte para expressar as múltiplas dimensões do sofrimento humano e social.

A obra reflete, com profundidade e sutileza, temas ligados à violência, à desigualdade e à busca por justiça, características que têm marcado a trajetória do artista dentro do jornalismo gráfico pernambucano.

“Conquistar o Prêmio Cristina Tavares é uma grande motivação para continuar minha jornada nas artes gráficas, na busca por interpretar as realidades, além de ser um precioso reconhecimento ao trabalho jornalístico”, afirmou Thiago Lucas após o anúncio da premiação.

Com a vitória, Thiago reforça o papel das artes visuais no jornalismo, não apenas como complemento estético, mas como uma forma de narrativa capaz de provocar reflexão e dar visibilidade a histórias que muitas vezes não cabem apenas em palavras.

