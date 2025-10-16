Previsão do tempo: sol predomina e baixa umidade avança pelo interior de Pernambuco nesta quinta (16)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Interior tem alerta de baixa umidade, enquanto o litoral segue com tempo firme e temperaturas estáveis, sem previsão de chuva. Confira

O tempo segue firme e sem previsão de chuva em todo o estado nesta quinta-feira (16), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). As regiões Metropolitana, Mata Norte, Mata Sul, Agreste, Sertão e São Francisco devem permanecer com céu claro a parcialmente nublado, sem registro de precipitação.

Temperaturas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor se intensifica no interior, com alerta de baixa umidade nas regiões do Agreste e Sertão, em níveis de perigo potencial. Em Petrolina, a temperatura varia entre 19°C e 35°C, com umidade mínima de 20%. Em Serra Talhada, a máxima chega a 34°C, com umidade também em torno de 20%.

Em Caruaru, os termômetros marcam entre 17°C e 30°C, enquanto na Zona da Mata, cidades como Vitória de Santo Antão e Carpina registram entre 19°C e 30°C, com umidade variando de 40% a 90%. Já no Recife, a mínima é de 26°C e a máxima de 30°C, e o tempo segue estável, sem previsão de chuva.

Em períodos de baixa umidade, recomenda-se beber bastante água, evitar sol forte e atividades físicas intensas, além de manter ambientes arejados e úmidos.

