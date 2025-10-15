Previsão do tempo: quarta-feira (15) será de sol e tempo firme em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quarta-feira será de sol e calor em Pernambuco, com tempo firme no interior e apenas chuvas fracas e passageiras em áreas do Litoral e da Zona da Mata

A quarta-feira (15) deve seguir com predomínio de sol e calor em todo o estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As chuvas previstas para hoje são fracas e isoladas, restritas à faixa litorânea, especialmente nas regiões Mata Norte, Metropolitana e Mata Sul. No Agreste e Sertão, o tempo continua seco e estável.

Temperaturas desta quarta

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor segue intenso em Pernambuco. No Recife, os termômetros variam entre 26°C e 30°C, com umidade do ar entre 90% e 50%. Em Caruaru, a mínima é de 17°C e a máxima de 31°C.

Já em Petrolina, o calor chega aos 35°C, com alerta de baixa umidade, mínima de 20%. Em Serra Talhada, as temperaturas variam de 17°C a 36°C, e na Zona da Mata, cidades como Vitória de Santo Antão e Carpina registram entre 20°C e 31°C.

