fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: quarta-feira (15) será de sol e tempo firme em Pernambuco

Quarta-feira será de sol e calor em Pernambuco, com tempo firme no interior e apenas chuvas fracas e passageiras em áreas do Litoral e da Zona da Mata

Por JC Publicado em 15/10/2025 às 7:03
Quarta-feira ser&aacute; de sol e tempo firme em Pernambuco
Quarta-feira será de sol e tempo firme em Pernambuco - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (15) deve seguir com predomínio de sol e calor em todo o estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

As chuvas previstas para hoje são fracas e isoladas, restritas à faixa litorânea, especialmente nas regiões Mata Norte, Metropolitana e Mata Sul. No Agreste e Sertão, o tempo continua seco e estável.

Leia Também

Temperaturas desta quarta

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor segue intenso em Pernambuco. No Recife, os termômetros variam entre 26°C e 30°C, com umidade do ar entre 90% e 50%. Em Caruaru, a mínima é de 17°C e a máxima de 31°C.

Já em Petrolina, o calor chega aos 35°C, com alerta de baixa umidade, mínima de 20%. Em Serra Talhada, as temperaturas variam de 17°C a 36°C, e na Zona da Mata, cidades como Vitória de Santo Antão e Carpina registram entre 20°C e 31°C.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife
SANEAMENTO

Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife

Compartilhe

Tags