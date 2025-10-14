Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obra será executada por meio da Parceria Público-Privada entre a Compesa e a BRK, com investimento na ordem dos R$ 15 milhões

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) recebeu a cessão de um terreno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), localizado na Avenida Mário Melo, área central do Recife, onde será implantada uma nova Estação Elevatória de Esgoto.

A obra será executada por meio da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Compesa e a BRK, com início previsto em 120 dias, e investimento na ordem dos R$ 15 milhões.

Com vazão projetada de 311 litros por segundo, a nova unidade deve atender a cerca de 90 mil pessoas. A atual unidade, que funciona na Rua da Aurora, será desativada.

A Estação Elevatória da Mário Melo vai integrar a Bacia do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga, atendendo os bairros da Boa Vista, Graças, Encruzilhada, Espinheiro, Campo Grande e Santo Amaro.

O esgoto coletado será direcionado à ETE Cabanga, por meio do Coletor Tronco Concórdia, que percorre as avenidas Dantas Barreto e Sul, além das ruas da Concórdia e Imperial.

“A cessão é uma parceria com o Tribunal, que destinou o terreno para viabilizar a iniciativa da Compesa. A nova unidade, é mais um passo estratégico para modernizar o sistema de esgotamento sanitário do Recife, ampliando a capacidade de bombeamento e reduzindo riscos operacionais”, destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

