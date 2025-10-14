fechar
Pernambuco | Notícia

Compesa recebe terreno do TCE para implantação de Estação Elevatória de Esgoto no Centro do Recife

Obra será executada por meio da Parceria Público-Privada entre a Compesa e a BRK, com investimento na ordem dos R$ 15 milhões

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 10:38
Estação Elevatória da Mário Melo vai integrar a Bacia do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga
Estação Elevatória da Mário Melo vai integrar a Bacia do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga - Divulgação/Compesa

Clique aqui e escute a matéria

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) recebeu a cessão de um terreno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), localizado na Avenida Mário Melo, área central do Recife, onde será implantada uma nova Estação Elevatória de Esgoto.

A obra será executada por meio da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Compesa e a BRK, com início previsto em 120 dias, e investimento na ordem dos R$ 15 milhões.

Com vazão projetada de 311 litros por segundo, a nova unidade deve atender a cerca de 90 mil pessoas. A atual unidade, que funciona na Rua da Aurora, será desativada.

A Estação Elevatória da Mário Melo vai integrar a Bacia do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga, atendendo os bairros da Boa Vista, Graças, Encruzilhada, Espinheiro, Campo Grande e Santo Amaro.

O esgoto coletado será direcionado à ETE Cabanga, por meio do Coletor Tronco Concórdia, que percorre as avenidas Dantas Barreto e Sul, além das ruas da Concórdia e Imperial.

“A cessão é uma parceria com o Tribunal, que destinou o terreno para viabilizar a iniciativa da Compesa. A nova unidade, é mais um passo estratégico para modernizar o sistema de esgotamento sanitário do Recife, ampliando a capacidade de bombeamento e reduzindo riscos operacionais”, destacou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
Apagão deixa pelo menos 9 estados sem energia e atinge 600 mil em Pernambuco
APAGÃO

Apagão deixa pelo menos 9 estados sem energia e atinge 600 mil em Pernambuco

Compartilhe

Tags