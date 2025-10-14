fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife

Terça-feira quente e ensolarada em Pernambuco, com tempo firme e temperaturas acima dos 30 °C em várias cidades do interior e do litoral

Por JC Publicado em 14/10/2025 às 7:06
O tempo segue firme em Pernambuco nesta terÃ§a-feira (14)
O tempo segue firme em Pernambuco nesta terÃ§a-feira (14) - TiÃ£o Siqueira/JC

Clique aqui e escute a matéria

O tempo segue firme em Pernambuco nesta terça-feira (14), com predomínio de sol e sensação de calor em praticamente todo o estado.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva significativa para o Litoral, Agreste ou Sertão, mantendo o padrão de tempo seco e estável que deve continuar até o fim da semana.

Leia Também

Temperaturas desta terça

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor se espalha por todas as regiões. No Recife, as temperaturas variam entre 26°C e 29°C, com umidade do ar entre 95% e 55%.

Em Caruaru, os termômetros vão de 17°C a 30°C, enquanto em Petrolina a máxima chega a 36°C, sob ar mais seco. Em Serra Talhada, a variação é de 18°C a 35°C, e nas cidades da Zona da Mata, como Vitória de Santo Antão e Carpina, oscilam entre 20°C e 31°C.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)
Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado
PROTESTO

Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado

Compartilhe

Tags