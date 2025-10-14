Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Terça-feira quente e ensolarada em Pernambuco, com tempo firme e temperaturas acima dos 30 °C em várias cidades do interior e do litoral

O tempo segue firme em Pernambuco nesta terça-feira (14), com predomínio de sol e sensação de calor em praticamente todo o estado.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva significativa para o Litoral, Agreste ou Sertão, mantendo o padrão de tempo seco e estável que deve continuar até o fim da semana.

Temperaturas desta terça

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor se espalha por todas as regiões. No Recife, as temperaturas variam entre 26°C e 29°C, com umidade do ar entre 95% e 55%.

Em Caruaru, os termômetros vão de 17°C a 30°C, enquanto em Petrolina a máxima chega a 36°C, sob ar mais seco. Em Serra Talhada, a variação é de 18°C a 35°C, e nas cidades da Zona da Mata, como Vitória de Santo Antão e Carpina, oscilam entre 20°C e 31°C.

