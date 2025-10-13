Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Moradores bloqueiam os dois sentidos da BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram da governadora obras completas na PE-20 e na ponte de Tiúma

Clique aqui e escute a matéria

Pela segunda vez em menos de um mês, moradores do distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, realizaram um protesto na BR-408 na manhã desta segunda-feira (13).

O grupo bloqueou inicialmente o sentido Recife, mas logo depois interditou também o sentido interior, impedindo a passagem nos dois lados da rodovia. O protesto foi encerrado por volta das 8h da manhã e a trânsito já voltou à normalidade.

Bruno Cunha: Quem vai roubar seu emprego, a IA ou o seu chefe?

Plano de Negócios da Petrobras 2026-2030 vive dilema em ano eleitoral Leia Também

O protesto

Os manifestantes reclamam das más condições da PE-20, que liga a região a outros municípios, e da ponte de Tiúma, interditada há vários meses.

Segundo eles, os buracos e a falta de manutenção vêm dificultando o tráfego e comprometendo o acesso de ambulâncias e ônibus escolares.

A população afirma ainda que o último reparo realizado na via foi mal executado e não resolveu o problema. “Fizeram um serviço de qualquer jeito, e a estrada continua do mesmo jeito”, relatou um manifestante.

Durante o ato, os participantes cobraram diretamente a governadora Raquel Lyra, pedindo que as obras sejam feitas de forma completa e definitiva.

O que diz o DER-PE

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informa que a PE-020, no trecho que liga a BR-408 ao distrito de Matriz da Luz está em etapa de projeto, junto à equipe técnica.

Mas, para o atendimento imediato, o DER-PE está realizando os serviços de tapa-buracos. A previsão é de que as ações sejam concluídas até a próxima sexta-feira. O departamento assegura que haverá mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para os motoristas que utilizam a via.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />