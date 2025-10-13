Manifestantes voltam a interditar a BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram obras estruturais do Governo do Estado
Moradores bloqueiam os dois sentidos da BR-408 na Região Metropolitana do Recife e cobram da governadora obras completas na PE-20 e na ponte de Tiúma
Pela segunda vez em menos de um mês, moradores do distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, realizaram um protesto na BR-408 na manhã desta segunda-feira (13).
O grupo bloqueou inicialmente o sentido Recife, mas logo depois interditou também o sentido interior, impedindo a passagem nos dois lados da rodovia. O protesto foi encerrado por volta das 8h da manhã e a trânsito já voltou à normalidade.
O protesto
Os manifestantes reclamam das más condições da PE-20, que liga a região a outros municípios, e da ponte de Tiúma, interditada há vários meses.
Segundo eles, os buracos e a falta de manutenção vêm dificultando o tráfego e comprometendo o acesso de ambulâncias e ônibus escolares.
A população afirma ainda que o último reparo realizado na via foi mal executado e não resolveu o problema. “Fizeram um serviço de qualquer jeito, e a estrada continua do mesmo jeito”, relatou um manifestante.
Durante o ato, os participantes cobraram diretamente a governadora Raquel Lyra, pedindo que as obras sejam feitas de forma completa e definitiva.
O que diz o DER-PE
Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informa que a PE-020, no trecho que liga a BR-408 ao distrito de Matriz da Luz está em etapa de projeto, junto à equipe técnica.
Mas, para o atendimento imediato, o DER-PE está realizando os serviços de tapa-buracos. A previsão é de que as ações sejam concluídas até a próxima sexta-feira. O departamento assegura que haverá mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para os motoristas que utilizam a via.
