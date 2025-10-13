fechar
Carreiras e Mercado de Trabalho | Notícia

Bruno Cunha: Quem vai roubar seu emprego, a IA ou o seu chefe?

O dilema é real: a IA é nossa aliada ou a ferramenta preferida de um chefe que vê pessoas como números? Vamos aprofundar esse tema

Por BRUNO CUNHA Publicado em 13/10/2025 às 7:02
A mesma tecnologia que pode libertar talentos, está, na prática, sendo usada para enxugar equipes
A mesma tecnologia que pode libertar talentos, está, na prática, sendo usada para enxugar equipes - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Imagine o seguinte cenário: você chega ao trabalho e descobre que uma nova ferramenta de inteligência artificial agora executa em segundos o que você levava horas para concluir.

A promessa era libertadora: mais tempo para o que realmente importa, menos tarefas repetitivas. Mas a realidade bate diferente: seu colega foi desligado na última semana porque a IA "deu conta". E agora você se pergunta: será que sou o próximo?

Vivemos um paradoxo inquietante. A mesma tecnologia que pode libertar talentos, está, na prática, sendo usada para enxugar equipes, cortar custos e intensificar a produtividade. O dilema é real: a IA é nossa aliada ou a ferramenta preferida de um chefe que vê pessoas como números? Vem comigo e vamos aprofundar esse tema?

Leia Também

O paradoxo da IA: Tecnologia que liberta ou que exclui?

Nos vendem a narrativa de que a inteligência artificial veio para nos ajudar. E de fato, ela tem esse potencial: otimizar processos, tornar diagnósticos mais precisos, personalizar em massa, incluir pessoas com deficiência e democratizar o acesso à informação. Mas dentro das empresas, o que vemos? Sistemas que substituem equipes inteiras, algoritmos que descartam currículos antes que um humano os leia e cargos que desaparecem sem aviso, deixando profissionais sem transição ou preparo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A grande pergunta é: estamos criando uma cultura em que a IA liberta ou aprisiona? A tecnologia não é neutra; ela reflete as intenções de quem a controla. Se o foco for apenas reduzir custos, o resultado será precarização e perda de dignidade. Mas se for guiada por valores éticos, pode realmente se tornar uma aliada na construção de um mercado mais justo e humano.

Direitos e dignidade em risco: A nova face da precarização do trabalho

Antigamente, lutar por direitos significava greve, sindicato, carteira assinada. Hoje, o adversário é invisível e quase infalível: um algoritmo. Em um mundo onde a máquina nunca cansa, nunca erra e nunca pede aumento, o que acontece com o trabalhador humano? O que antes era uma disputa de forças visíveis agora se tornou um embate silencioso, travado entre pessoas e sistemas que decidem, em frações de segundos, quem será contratado, demitido ou simplesmente descartado.

A tecnologia deveria ser usada para melhorar a vida das pessoas, não para justificar jornadas exaustivas, metas inalcançáveis e contratos cada vez mais frágeis. Ela tem potencial para libertar talentos e reduzir desigualdades, mas, se mal utilizada, pode ser transformada em ferramenta de exclusão e precarização. A verdade é dura: se não discutirmos urgentemente novos modelos de proteção social e laboral, caminhamos para um futuro em que a dignidade é opcional — e onde os direitos humanos correm o risco de se tornarem apenas notas de rodapé em relatórios de produtividade.

A educação entre a máquina e o humano: Formar para o futuro ou para a submissão?

O que estamos ensinando hoje nas universidades? Será que estamos preparando alunos para questionar, inovar e liderar, ou apenas formando operadores de sistemas que muitas vezes nem compreendem por completo? A educação não pode se limitar a treinar profissionais para seguir protocolos digitais — ela precisa cultivar pensamento crítico e autonomia.

A verdadeira educação do futuro não está em apenas aprender a programar uma IA, mas em compreender quando e por que é ético usá-la. Precisamos de profissionais capazes de pensar acima da máquina, conectados ao humano, ao contexto e ao impacto social das decisões. Caso contrário, corremos o risco de criar uma geração treinada não para transformar, mas para obedecer cegamente aos comandos de algoritmos.

A nova gestão de pessoas: Liderar humanos ou administrar algoritmos?

Há empresas que usam IA para revelar talentos escondidos, personalizar treinamentos e apoiar decisões humanas com dados. Mas também há aquelas que a utilizam para justificar cortes em massa, medir produtividade por cliques e reduzir pessoas a meros gráficos. A mesma ferramenta que poderia potencializar carreiras pode, nas mãos erradas, se tornar instrumento de exclusão.

A diferença está na liderança. A tecnologia em si é neutra; quem define seu uso é quem está no comando. Talvez, no fim das contas, não seja a IA que vá roubar o seu emprego, mas um gestor que escolhe economizar no fechamento do mês em vez de investir em pessoas.

Mesa redonda: Quem vai roubar seu emprego, a IA ou o chefe?

No fim das contas, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta. O problema é como ela está sendo usada. E por quem. Não podemos culpar os algoritmos quando são os decisores humanos que optam por usá-los de forma excludente. Precisamos colocar a responsabilidade onde ela realmente está: nas mãos de líderes, educadores, sindicatos e empresas.

Se você já sentiu o medo de ser substituído, a frustração de não ser valorizado ou o arrependimento de não ter se preparado para o novo mundo do trabalho, saiba que você não está só. E também não está sem saída.

Participe do debate que vai sacudir sua visão de futuro:

Mesa Redonda RECNPLAY 2025 | Tema Central: "O Futuro feito por gente"

Data: 16 de Outubro de 2025 - 13:15h – 15:00h, na Galeria Arte Plural - Rua da Moeda, 140
com o tema: "Quem Vai Roubar Seu Emprego: A IA ou o Chefe?" com participação de:

•Rafael Figueiredo | Procurador do Estado de PE
•Reinaldo Soares | Presidente do SINDPD-PE
•Mônica Eliza | Coordenadora Nacional de Pós-Graduação do Grupo Ser Educacional
•Mychel Barreto | Presidente do CRA-PE
•Mediação: Bruno Cunha | Headhunter & Especialista em Carreira

A entrada é gratuita e as inscrições estão disponíveis em: https://recnplay.pe

Venha entender por que o seu futuro profissional não está nas mãos da IA, mas nas escolhas de quem a comanda. Seu trabalho é valioso. E merece ser protegido com consciência, não com medo! Espero te encontrar lá!

Sobre Bruno Cunha

Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e da UOL, e publicações na TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

Instagram: carreiracombrunocunha

Linkedin: consultordecarreiracombrunocunha

Leia também

Crise no mercado de trabalho, fé e conservadorismo reacendem o interesse dos jovens pela carreira militar no Brasil
CARREIRA MILITAR

Crise no mercado de trabalho, fé e conservadorismo reacendem o interesse dos jovens pela carreira militar no Brasil
O erro silencioso que trava sua vida profissional (e quase todo brasileiro comete sem perceber)
MERCADO DE TRABALHO

O erro silencioso que trava sua vida profissional (e quase todo brasileiro comete sem perceber)

Compartilhe

Tags