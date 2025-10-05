O erro silencioso que trava sua vida profissional (e quase todo brasileiro comete sem perceber)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O grande problema é que, quando o foco está apenas na empresa, o profissional corre o risco de se tornar descartável diante de mudanças de mercado

Clique aqui e escute a matéria

Imagine trabalhar duro, dar o seu melhor todos os dias, bater metas, ser reconhecido pela empresa... e mesmo assim se sentir estagnado, vazio, com a sensação de que está sempre começando do zero a cada novo emprego. Parece contraditório, não é? Mas esse é justamente o erro que milhares de brasileiros cometem diariamente: dedicam tempo, energia e talentos para fortalecer os resultados das empresas em que atuam, mas não investem com a mesma intensidade no desenvolvimento da própria carreira.

O grande problema é que, quando o foco está apenas na empresa, o profissional corre o risco de se tornar descartável diante de mudanças de mercado, cortes de pessoal ou novas exigências do setor. Sem planejamento, capacitação contínua e visão estratégica de futuro, todo esforço vira apenas um ciclo repetitivo de desgaste e frustração. Trabalhar para a própria carreira significa construir autonomia, clareza e propósito, garantindo que cada experiência profissional seja um degrau de evolução — e não apenas mais uma etapa passageira. Vem comigo e vamos aprofundar o tema!

O mito perigoso: acreditar que apenas o bom trabalho garante o futuro

Desde cedo, somos ensinados que se formos bons profissionais, fiéis às empresas, comprometidos e esforçados, seremos recompensados com estabilidade, crescimento e reconhecimento. A verdade é que esse modelo funcionava algumas décadas atrás, quando uma pessoa entrava jovem numa empresa e se aposentava nela. Hoje, esse tipo de relação profissional praticamente não existe mais.

As empresas mudaram. O mercado mudou. Mas muitos profissionais continuam presos a uma mentalidade antiga. Acham que fazer tudo pela empresa é suficiente. Investem horas em demandas que não agregam nada ao seu crescimento real, aceitam cargos e tarefas que não têm conexão com seus objetivos de longo prazo, e deixam de planejar a própria jornada por medo de parecerem "ingratos" ou "desleais".

Se você já sentiu isso, cuidado!

Talvez você já tenha trocado de emprego algumas vezes, buscando um lugar onde finalmente se sentiria valorizado e feliz. Mas, com o tempo, percebeu que o círculo se repete: você entra cheio de esperanças, dá o sangue, aprende o que precisa, entrega resultados, conquista a confiança da equipe... e quando percebe, está novamente esgotado, com a mesma sensação de que ainda não encontrou seu verdadeiro lugar no mundo profissional. Essa repetição cria um vazio silencioso, como se cada mudança fosse apenas uma nova tentativa frustrada de preencher algo que falta dentro de você.



É como se você estivesse sempre servindo aos objetivos dos outros, enquanto seus próprios sonhos, habilidades e ambições ficassem esquecidos no segundo plano. A cada novo ciclo, você tem que se provar do zero, como se nada do que já construiu tivesse valor duradouro. E o pior: com o tempo, essa rotina começa a abalar sua confiança, levando a questionamentos cada vez mais pesados. "Por que não consigo evoluir como gostaria?" "Será que estou no caminho errado?" "E se todo meu esforço não estiver sendo suficiente?" Essas dúvidas corroem silenciosamente, e sem clareza, cada conquista acaba parecendo menor do que realmente é.

As consequências de ignorar sua carreira são profundas e dolorosas

Trabalhar para as empresas e não para a sua carreira é como construir castelos na areia dos outros. Você dedica energia, entrega resultados, sustenta sonhos que não são seus. Mas um dia, inevitavelmente, a maré muda, e tudo desmorona diante dos seus olhos. E quando isso acontece, o que sobra? Frustração. Sensação de desperdício. Um vazio que não se preenche com um novo cargo, um aumento salarial ou um título bonito no crachá. Porque, no fundo, nada disso resolve a falta de clareza sobre onde você realmente quer chegar.

O tempo passa rápido demais, as oportunidades vão se tornando mais escassas e a sensação de arrependimento bate forte: "Se eu tivesse planejado melhor..." ou "Se eu tivesse pensado mais em mim e menos nos outros...". O medo de recomeçar do zero, a pressão financeira para manter compromissos e a falta de direção clara corroem a motivação. E, quando esse ciclo se repete, o impacto não é apenas profissional: ele invade sua autoestima, mina sua confiança e pode até levar ao adoecimento emocional, criando um peso que vai muito além do ambiente de trabalho.

Mas existe um caminho: comece a trabalhar para a sua carreira, não para a empresa

Isso não significa ser egoísta ou irresponsável. Significa entender que você é o protagonista da sua história. A empresa é um dos cenários por onde você passa, mas a carreira é a jornada que você constrói.

Trabalhar para a sua carreira é ter clareza sobre onde você quer chegar, quais competências precisa desenvolver, que tipo de experiências quer viver, e como usar cada oportunidade profissional a seu favor. É pensar estrategicamente, com um plano. É dizer "sim" para o que te aproxima dos seus objetivos e "não" para o que te afasta.



E se você não sabe por onde começar, não tem problema.

Se esse texto fez sentido pra você, talvez seja hora de olhar para sua trajetória com mais carinho, estratégia e consciência. Que tal fazer um Diagnóstico de Carreira? O objetivo é te ajudar a entender onde você está hoje, onde quer chegar, e quais passos pode dar para retomar o controle da sua jornada profissional. Sua carreira merece esse cuidado. E você também!



Bruno Cunha, Administrador, Psicanalista, Headhunter e Especialista em Carreira, Ex-Diretor do Grupo CATHO em estados do Brasil, com experiência há mais de 19 anos assessorando profissionais (técnicos, gestores, consultores, docentes, empreendedores e autônomos/liberais) que buscam recolocação, mudança de emprego, desenvolvimento profissional ou transição de área/carreira, através métodos de diagnósticos profissionais capazes de identificar necessidades individuais de centenas de profissionais. Autor do livro “Descubra: você tem um Emprego ou uma Carreira?”. Mais de 41 mil seguidores no Linkedin e mais de 60 mil seguidores no Instagram, Docente em Pós-Graduação de renomadas instituições de ensino e Colunista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e da UOL, e publicações na TV GLOBO, SBT, RECORD TV, JOVEM PAN, TRANSAMÉRICA, FOLHA CAPITAL, JORNAL UNIÃO, dentre outros. Atual Diretor da ASSESSORIA DE CARREIRA com Bruno Cunha.

