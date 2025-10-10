Crise no mercado de trabalho, fé e conservadorismo reacendem o interesse dos jovens pela carreira militar no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com desemprego de 12% entre jovens, 43,9% dos brasileiros de 16 a 26 anos veem na farda uma chance de estabilidade e ascensão social no País

Num país de mercado de trabalho imprevisível e futuro incerto, o uniforme militar voltou a representar segurança para boa parte da juventude brasileira. Um estudo inédito mostra que 43,9% dos jovens entre 16 e 26 anos consideram seguir carreira militar ou policial — um dado que reflete o peso do desemprego, da insegurança profissional e também o avanço de valores conservadores e religiosos entre as novas gerações.

A pesquisa, publicada na revista Armed Forces & Society, foi conduzida por pesquisadores do King’s College London, UFPE, UFMG, USP, UFSCar e Sciences Po, e coordenada pela cientista política Andreza de Souza Santos, professora e diretora do Brazil Institute, no King’s College London, em Londres.

O estudo foi originalmente realizado entre outubro e novembro de 2021, durante o auge dos impactos econômicos da pandemia, mas posteriormente revisado, ampliado e republicado após avaliação por pares internacionais — incorporando novos dados, especialmente sobre religião e conservadorismo.

“Quando a entrada na carreira é motivada por uma questão de sobrevivência, o compromisso com a profissão pode ser menor — e isso é corroborado por outras pesquisas”, explica Andreza. “Quando as pessoas entram na carreira militar apenas por sobrevivência, elas podem usá-la como trampolim para melhores oportunidades.”

A farda como alternativa de sobrevivência

Negros e pardos representam 30% dos jovens interessados na farda, sobretudo nas polícias, onde a carreira é vista como via de ascensão e respeito - Aeronáutica/Divulgação

Os efeitos da crise continuam visíveis. Segundo a Pnad Contínua do IBGE, no segundo trimestre de 2025, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 12%, mais que o dobro da média nacional (5,6%). É nesse cenário de desigualdade e incerteza que o estudo ganha força: mostra que os jovens que mais sentiram a crise foram também os que mais demonstraram disposição para vestir o uniforme — seja nas Forças Armadas ou nas polícias militares.

Entre os que afirmaram considerar seguir essas carreiras, o perfil mais comum é o de homens (61%), negros e pardos (30%) e evangélicos (31%), especialmente nas polícias. Já nas Forças Armadas, predominam homens brancos e conservadores, movidos por valores como ordem, hierarquia e patriotismo.

“As carreiras militares têm um componente religioso forte: há cultos, missas e uma socialização ligada à religiosidade dentro das instituições”, observa Andreza. “São carreiras conservadoras, nas quais, por exemplo, não se vê um movimento LGBT+ organizado. Existe uma espécie de profecia autorrealizável — quem tem um perfil menos heteronormativo ou mais alternativo tende a se autoexcluir dessas carreiras. Por consequência, elas acabam atraindo pessoas com um perfil mais conservador, o que reforça esse padrão.”

Conservadorismo e fé como fatores de atração

A pesquisa mostra que ser cristão, especialmente evangélico, aumenta a propensão de o jovem escolher as polícias militares. Essa convergência entre fé, disciplina e moralidade cria uma identificação com a estrutura hierárquica das forças de segurança. Entre os mais conservadores, o fator econômico pesa menos: a escolha tende a ser ideológica. Já entre os menos conservadores, a motivação é mais pragmática — a necessidade é o que empurra para a farda.

“Entre os jovens mais conservadores, a questão socioeconômica não é tão relevante. Já entre os menos conservadores, o fator econômico é determinante. Em ambos os casos, a carreira militar oferece algo que falta em outras áreas: previsibilidade”, diz a pesquisadora.

Desigualdade e busca por status

Cerimônia de formatura dos novos policiais militares, na Arena Pernambuco - DYANDHRA MONTEIRO/TV JORNAL

A cor da pele e a desigualdade social também são determinantes. O levantamento mostra que negros e pardos estão mais presentes nas polícias do que nas Forças Armadas, reflexo da falta de oportunidades civis e da busca por ascensão social.

"Outros estudos mostram que a carreira policial é um espaço onde esses jovens conseguem se sentir integrados socialmente", afirma Andreza. "Há uma mudança simbólica — ‘eu não sou mais preto, agora sou azul’ — em referência à cor da farda e ao novo status que ela representa".

Riscos e impactos nas instituições

O desejo de "pertencer a algo maior" aparece como motivação entre jovens que associam a carreira à disciplina e ao prestígio naciona - ESTEVAM/ Exército/Divulgação

A pesquisadora alerta que o ingresso não vocacional — motivado apenas pela sobrevivência — pode gerar consequências sérias para as próprias corporações.

"Se a pessoa está ali sem vocação ou ideal, ao lidar com as dificuldades cotidianas, surgem fatores de trauma e problemas funcionais. São carreiras que hoje têm muitos policiais em tratamento psicológico, afastados por questões de saúde mental e com altas taxas de suicídio laboral", destaca Andreza. "Esses problemas podem estar relacionados a esse ingresso não vocacional em uma carreira já tão difícil".

Equilíbrio civil-militar

Mais do que um retrato sobre escolhas individuais, o estudo reacende o debate sobre o equilíbrio entre as carreiras civis e militares no Brasil. Andreza reforça que as forças de segurança cumprem um papel legítimo de ascensão social, mas não podem ser a única via de mobilidade para a juventude.

"É ótimo que os concursos militares representem uma possibilidade real de ascensão, sobretudo para o jovem negro e pobre. Mas isso não pode ser a única via”, diz. "Precisamos de políticas públicas que facilitem a inserção dos jovens no mercado de trabalho, com estabilidade e propósito, fora da farda".

Um fenômeno global

Embora a pesquisa se concentre no Brasil, Andreza ressalta que a militarização da juventude é um fenômeno que também cresce em outras partes do mundo.

"Nos países europeus, por exemplo, o orçamento militar voltou a crescer por causa das guerras na Ucrânia e nos arredores. Em outras regiões, como a América Latina, há fatores semelhantes aos nossos — desemprego, precarização e aumento do custo de vida. Se repetíssemos esse estudo em outros países, possivelmente veríamos uma tendência parecida", avalia.

Pesquisa identificou perfil dos jovens que desejam seguir carreira militar ou policial no País - Montagem/JC

Próximos passos da pesquisa

Os pesquisadores já planejam um novo estudo, agora no pós-pandemia e pós-Bolsonaro, para verificar se o interesse dos jovens pela farda aumentou, diminuiu ou se mantém estável. O levantamento também será comparado com dados de outros países para entender se as motivações — econômicas, ideológicas ou culturais — seguem o mesmo padrão.

A Alemanha é um dos países de interesse. "Assim como o Brasil, a Alemanha tem uma relação historicamente delicada com o militarismo — aqui, por conta da ditadura; lá, em razão da guerra. E o país vive agora, pela primeira vez em décadas, um aumento significativo dos gastos militares. Entender como os jovens alemães percebem essa carreira é uma prioridade”, observa.

Na América Latina, o objetivo é ampliar o olhar sobre países que compartilham histórias de redemocratização e desafios de desigualdade.

A região tem processos políticos parecidos com os do Brasil, passou por reformas institucionais profundas e também enfrenta o dilema da militarização da juventude. Comparar essas experiências ajuda a entender se estamos diante de uma tendência regional ou global.

“Nosso objetivo é compreender melhor o lugar da juventude num mundo em transformação”, conclui Andreza. “Se os jovens buscam ordem, estabilidade e pertencimento nas forças militares, é porque esses valores estão em falta na vida civil. E isso é algo que deve nos fazer pensar", conclui.