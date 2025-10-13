fechar
Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)

Sol predomina em Pernambuco nesta segunda, com calor no Sertão e maré estável no Recife. Chuvas leves podem ocorrer no Litoral e Zona da Mata

Por Eduardo Scofi Publicado em 13/10/2025 às 7:02 | Atualizado em 13/10/2025 às 7:03
A semana começa com tempo firme em Pernambuco
A semana começa com tempo firme em Pernambuco - Tião Siqueira/JC

A semana começa com tempo firme em Pernambuco nesta segunda-feira (13). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a tendência é de chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea, enquanto o Agreste e o Sertão permanecem com sol e baixa umidade. 

Temperaturas para esta segunda (13)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Recife, a mínima é de 23°C e a máxima chega a 30°C, com umidade variando entre 90% e 50%. Em Carpina e Vitória de Santo Antão, a previsão é semelhante, com máximas de 30°C.

Caruaru terá mínima de 18°C e máxima de 29°C. Já em Serra Talhada, o calor aumenta, com até 38°C e umidade de apenas 20%.

