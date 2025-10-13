Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sol predomina em Pernambuco nesta segunda, com calor no Sertão e maré estável no Recife. Chuvas leves podem ocorrer no Litoral e Zona da Mata

Clique aqui e escute a matéria

A semana começa com tempo firme em Pernambuco nesta segunda-feira (13). De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a tendência é de chuvas fracas e isoladas apenas na faixa litorânea, enquanto o Agreste e o Sertão permanecem com sol e baixa umidade.

Temperaturas para esta segunda (13)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Recife, a mínima é de 23°C e a máxima chega a 30°C, com umidade variando entre 90% e 50%. Em Carpina e Vitória de Santo Antão, a previsão é semelhante, com máximas de 30°C.

Caruaru terá mínima de 18°C e máxima de 29°C. Já em Serra Talhada, o calor aumenta, com até 38°C e umidade de apenas 20%.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

