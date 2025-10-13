fechar
Humberto estreita laços com João Campos. Os dois estiveram juntos nos Aflitos e em parque nos Coelhos

Presença de Humberto foi definida pelo PT como importante após investidas de Marília Arraes em busca de ocupar vaga para o Senado na chapa do PSB

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 13/10/2025 às 6:08
O prefeito do Recife, João Campos e o senador Humberto Costa.
O prefeito do Recife, João Campos e o senador Humberto Costa. - reprodução

Mesmo que o PT não tenha ainda oficializado a aliança com o prefeito João Campos em relação à eleição de 2026, o senador Humberto Costa tem feito questão de acompanhá-lo em agendas na capital. Este sábado os dois assistiram juntos a vitória do Náutico, que voltou à série B, no Estádio dos Aflitos, posando para foto com torcedores, e este domingo, vinte dias depois de ter ido com João a inauguração de obras de contenção de encostas na Guabiraba, Humberto esteve com o prefeito na entrega da primeira etapa do Parque Roque Santeiro, no bairro dos Coelhos.

– “É assim quando os alvirrubros se encontram após o Náutico garantir o acesso à série B” – disse o senador após entoar o grito característico do clube junto com João e os torcedores na saída dos Aflitos. Nos Coelhos ele foi mais explícito: “esta obra é um símbolo de dignidade, inclusão e esperança. Com a retomada do Minha Casa Minha Vida pelo presidente Lula, as famílias da comunidade conquistaram moradia digna e o espaço foi devolvido ao povo como área de convivência por meio dessa ação liderada pelo prefeito João Campos. Isso mostra que quando o governo federal e prefeitura trabalham juntos a cidade avança e a vida das pessoas melhora de verdade”.

Uma presença maior de Humberto em agendas de João Campos foi definida pelo PT como importante após as investidas da ex-deputada Marília Arraes, em busca de ocupar uma das vagas para o Senado na chapa do PSB. Uma fonte credenciada do partido informou a este blog que a legenda entende que não cabem – como defende Marília – dois nomes de esquerda na disputa pelo Senado. Teme-se que os votos da esquerda acabem se dividindo e nenhum dos dois se eleja. Ou que aconteça o pior para o PT: que Marília, que se encontra muito bem nas pesquisas, acabe eleita e Humberto não se reeleja, ideia que não passa pela cabeça do presidente Lula.

Nome de direita

Na verdade, nos meios políticos se comenta que, como tem duas vagas para o Senado e muitos candidatos, o mais provável é que acabem eleitos um nome de esquerda e outro de centro ou direita. Marília pensa diferente. Ela disse a este blog que com ela e Humberto na chapa de João Campos a esquerda vai se unir para eleger os dois. “Humberto vai me ajudar e eu vou ajudá-lo também na soma de votos”. Como há outros nomes em questão como os do ministro Sílvio Filho e do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, vai ser difícil o prefeito fazer uma chapa 100% de esquerda, embora isso não possa ser inteiramente descartado. É, porém, improvável.

Silvio teria a preferência de Lula

Contra o projeto de Marília há ainda outro obstáculo: interlocutores do presidente Lula informam que ele tem feito muitos elogios ao ministro Silvio Costa Filho. A conclusão é de que o presidente não teria problema em pedir votos para seu ministro dos Portos e Aeroportos, de forma que uma chapa com Humberto e Sílvio passaria pelo seu crivo. Aliás, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse recentemente no Recife, ao ser indagado pela imprensa sobre os nomes de Sílvio e Miguel Coelho, que Sílvio já declarou que vota em Lula e Miguel não se pronunciou até o momento.

Na Dinamarca e na China

A governadora Raquel Lyra viaja esta terça à Dinamarca e à China e só regressará no final do mês. A agenda ainda não está oficializada mas em declaração na última sexta-feira ela afirmou que espera garantir investimentos importantes para o estado, sobretudo no entorno do Porto de Suape. Também vai à sede do Banco do BRICS em Xangai, na China, onde é analisado pedido de empréstimo de R$1 bilhão para investimentos da Compesa. Ainda na China ela vai tratar da construção de trens para o metrô do Recife, que o estado pode vir a assumir em acordo com o governo federal.

Pergunta que não quer calar

O que João Campos pensa sobre a ideia de Marília de montar uma chapa para o Senado com ela e Humberto?

