Apagão deixa pelo menos 9 estados sem energia e atinge 600 mil em Pernambuco

A falha no suprimento de energia atingiu 60 municípios pernambucanos do agreste e litoral; a causa foi um incêndio em subestação no Paraná

Um apagão afetou o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do país na madrugada desta terça-feira (14). Em Pernambuco, cerca de 600 mil clientes tiveram o serviço interrompido entre 0h31 e 1h10, segundo a Neoenergia Pernambuco. O desligamento atingiu 19 subestações e impactou 60 municípios do agreste e do litoral.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão, foi provocada por um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

9 estados afetados

O problema desligou toda a estrutura de 500 quilovolts e afetou o fornecimento em vários estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e o Distrito Federal.

Segundo o ministério, a recomposição das cargas foi feita de forma controlada. A Neoenergia informou que aguarda detalhes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre as causas da ocorrência e ressaltou que o evento teve origem fora do sistema elétrico de Pernambuco.

