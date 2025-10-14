fechar
Pernambuco | Notícia

Apagão deixa pelo menos 9 estados sem energia e atinge 600 mil em Pernambuco

A falha no suprimento de energia atingiu 60 municípios pernambucanos do agreste e litoral; a causa foi um incêndio em subestação no Paraná

Por Eduardo Scofi Publicado em 14/10/2025 às 7:32
Apag&atilde;o &eacute; registrado, nesta ter&ccedil;a-feira, em todo o Brasil
Apagão é registrado, nesta terça-feira, em todo o Brasil - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Um apagão afetou o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do país na madrugada desta terça-feira (14). Em Pernambuco, cerca de 600 mil clientes tiveram o serviço interrompido entre 0h31 e 1h10, segundo a Neoenergia Pernambuco. O desligamento atingiu 19 subestações e impactou 60 municípios do agreste e do litoral.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN), responsável por conectar usinas e linhas de transmissão, foi provocada por um incêndio em um reator da Subestação de Bateias, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Leia Também

9 estados afetados

O problema desligou toda a estrutura de 500 quilovolts e afetou o fornecimento em vários estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e o Distrito Federal.

Segundo o ministério, a recomposição das cargas foi feita de forma controlada. A Neoenergia informou que aguarda detalhes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre as causas da ocorrência e ressaltou que o evento teve origem fora do sistema elétrico de Pernambuco.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (14) será de calor e poucas nuvens no Grande Recife
Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco nesta segunda-feira (13)

Compartilhe

Tags