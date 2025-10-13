fechar
Política | Notícia

Barroso assina aposentadoria e deixa o STF nesta sexta-feira (17), abrindo 3ª vaga para Lula indicar

Aos 67 anos, o ministro antecipa em oito anos sua saída da Corte; Jorge Messias, Bruno Dantas e Rodrigo Pacheco estão entre os cotados para a sucessão

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 22:02
Ministro Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF
Ministro Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF - Antonio Augusto / STF

O ministro Luís Roberto Barroso oficializou, nesta segunda-feira (13), seu pedido de aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento, já assinado, determina que sua saída da Corte se efetive na próxima sexta-feira, dia 17, encerrando uma trajetória de 12 anos no tribunal.

Aos 67 anos, Barroso poderia permanecer no cargo até os 75, idade limite para a aposentadoria compulsória. Ele havia deixado a presidência do STF no final de setembro, passando o comando para o ministro Edson Fachin.

"Senti que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder", declarou Barroso ao anunciar sua decisão na semana passada.

Leia Também

A corrida pela sucessão

A saída precoce de Barroso abre a terceira vaga no STF a ser preenchida por uma indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A bolsa de apostas em Brasília para a sucessão já está movimentada. Entre os nomes mais cotados, estão:

  • Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União (AGU);
  • Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU);
  • Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU);
  • Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais (PSD).

Enquanto os nomes masculinos dominam as especulações, entidades da sociedade civil têm intensificado a pressão para que o presidente Lula indique, pela primeira vez em seu atual mandato, uma mulher para a Suprema Corte.

(Com Estadão Conteúdo).

