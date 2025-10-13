Trama golpista: STF define datas para julgamento do 'núcleo 2'; veja quem são os réus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Réus do chamado "Núcleo 2", que inclui Filipe Martins e Silvinei Vasques, serão julgados pela Primeira Turma nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o mês de dezembro o julgamento dos seis réus que compõem o "Núcleo 2" da investigação sobre a trama golpista de 2022. As sessões foram agendadas para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro.

Este grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter atuado para organizar e operacionalizar as ações que visavam manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições.

Quem são os réus do Núcleo 2?

Os seis acusados que serão julgados em dezembro são:

Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro);

(ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro); Marcelo Câmara (ex-assessor especial de Bolsonaro);

(ex-assessor especial de Bolsonaro); Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal);

(ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal); Mário Fernandes (general do Exército);

(general do Exército); Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do DF);

(ex-subsecretária de Segurança do DF); Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário adjunto de Segurança do DF).

Eles respondem por crimes graves, como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Cronograma dos julgamentos

Até o momento, apenas o "Núcleo 1", que incluía o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi julgado e condenado pelo STF.

O cronograma de julgamentos da trama golpista segue apertado até o fim do ano. O julgamento do Núcleo 4 terá início já nesta terça-feira (14), e o do Núcleo 3 está marcado para começar em 11 de novembro.

Apenas o Núcleo 5, do empresário Paulo Figueiredo, que mora nos EUA e não apresentou defesa, segue sem data para julgamento.

(Com informações da Agência Brasil).

