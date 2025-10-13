fechar
Política | Notícia

Trama golpista: STF define datas para julgamento do 'núcleo 2'; veja quem são os réus

Réus do chamado "Núcleo 2", que inclui Filipe Martins e Silvinei Vasques, serão julgados pela Primeira Turma nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 21:44
Sede do Supremo Tribunal Federal
Sede do Supremo Tribunal Federal - Secom/STF

Clique aqui e escute a matéria

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o mês de dezembro o julgamento dos seis réus que compõem o "Núcleo 2" da investigação sobre a trama golpista de 2022. As sessões foram agendadas para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro.

Este grupo é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de ter atuado para organizar e operacionalizar as ações que visavam manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições.

Leia Também

Quem são os réus do Núcleo 2?

Os seis acusados que serão julgados em dezembro são:

  • Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro);
  • Marcelo Câmara (ex-assessor especial de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal);
  • Mário Fernandes (general do Exército);
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do DF);
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário adjunto de Segurança do DF).

Eles respondem por crimes graves, como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cronograma dos julgamentos

Até o momento, apenas o "Núcleo 1", que incluía o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi julgado e condenado pelo STF.

O cronograma de julgamentos da trama golpista segue apertado até o fim do ano. O julgamento do Núcleo 4 terá início já nesta terça-feira (14), e o do Núcleo 3 está marcado para começar em 11 de novembro.

Apenas o Núcleo 5, do empresário Paulo Figueiredo, que mora nos EUA e não apresentou defesa, segue sem data para julgamento.

(Com informações da Agência Brasil).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Fux pede vista e suspende julgamento de recurso de Moro no STF
JUSTIÇA

Fux pede vista e suspende julgamento de recurso de Moro no STF

Messias é o favorito de Lula, mas a escolha pode custar caro ao Planalto
Cena Política

Messias é o favorito de Lula, mas a escolha pode custar caro ao Planalto

Compartilhe

Tags