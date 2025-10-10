fechar
Política | Notícia

Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/10/2025 às 18:28
Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a sa&iacute;da de Barroso representa uma &quot;oportunidade para promover a igualdade na Justi&ccedil;a brasileira&quot;
Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" - Divulgação/STF

Clique aqui e escute a matéria

Com o anúncio da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira (9) entidades como Fórum Justiça, Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos e Plataforma Justa passaram a pressionar o governo federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar a vaga deixada na Corte.

Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029. A Corte já teve outra ministra simultaneamente, Rosa Weber, que se aposentou em 2023.

Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" e destacaram que a ausência de mulheres na Suprema Corte "não é por falta de excelentes nomes femininos".

"Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz o comunicado.

Na nota, as organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

Veja a lista mencionada:

Adriana Cruz - Juíza e ex-secretária nacional do CNJ

Daniela Teixeira - Ministra do STJ

Dora Cavalcanti - Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Edilene Lobo - Ministra do TSE

Flávia Carvalho - Juíza auxiliar do STF

Karen Luise - Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público

Kenarik Boujikian - Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas

Lívia Sant?Anna Vaz - Promotora de Justiça

Livia Casseres - Defensora pública

Maria Elizabeth Rocha - Presidente do STM

Monica de Melo - Defensora pública

Sheila de Carvalho - Secretária Nacional de Acesso à Justiça

Vera Lúcia Araújo - Ministra substituta do TSE

Além da indicação em si, as instituições reforçaram a necessidade de um "debate profundo" sobre a baixa representação feminina em cargos de direção no Judiciário e em outras esferas de poder.

Apesar da pressão de movimentos por maior representatividade feminina, os principais nomes ventilados nos bastidores para a sucessão de Barroso continuam sendo homens.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre eles:

Jorge Messias, advogado-geral da União e homem de confiança de Lula;

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, com trânsito no Legislativo e no Judiciário;

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU);

Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

 

 
 

Leia também

Sucessor de Barroso herdará 912 ações
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Sucessor de Barroso herdará 912 ações
Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF
SAÍDA

Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF

Compartilhe

Tags