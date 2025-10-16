Raquel Lyra e Priscila Krause se pronunciam sobre caso do PM suspeito de estuprar mulher em posto policial no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Declarações foram feitas por meio de redes sociais após a prisão do subtenente; detalhes do caso seguem sob investigação da Polícia Civil

Em meio a viagem à China, Raquel Lyra se manifestou por meio de redes sociais acerca da prisão do subtenente suspeito de estuprar uma mulher em um posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na Região Metropolitana do Recife. A governadora em exercício, Priscila Krause, também se pronunciou.

O que disse Raquel Lyra?

No pequeno texto publicado na rede social Threads e posteriormente compartilhado no Instagram, a governadora afirmou estar acompanhando as investigações e manifestou que, em seu governo, "não toleramos violência contra a mulher".

Governadora em exercício também se pronuncia

Já a governadora em exercício, Priscila Krause, disse que a Secretaria da Mulher de Pernambuco acolheu a vítima e tem prestado o apoio necessário. Em concordância com Raquel, reforçou que o "Governo de Pernambuco trabalha para que nenhuma mulher tenha medo de denunciar agressões e buscar justiça".

