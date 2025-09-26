Prêmio Einstein: Cinthya Leite, do JC, é a única representante do Norte e Nordeste no TOP 25 da imprensa de saúde
Cinthya desponta no TOP 3 Nordeste, além de estar no TOP 25 Brasil - a única jornalista que representa os veículos do Norte e Nordeste nessa categoria
Após dois turnos, foram definidos, nesta sexta-feira (26), os profissionais e veículos que serão homenageados no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025. A jornalista Cinthya Leite, do Jornal do Commercio, pelo quinto ano consecutivo, integra a lista dos premiados.
Assim como em 2024, Cinthya desponta no TOP 3 Nordeste e também entre os TOP 25 do Brasil +Admirados do Ano. Nessa lista dos top 25, ela é a única jornalista do Brasil que representa os veículos do Norte e Nordeste.
"Quero agradecer de coração a cada pessoa que votou em mim: colegas de profissão, amigos, leitores, ouvintes. Meu muito obrigada a todos que acompanham o meu trabalho diário como jornalista de saúde. Sem essa audiência, isso não seria possível", diz Cinthya, que - ao longo de 22 anos de carreira - já recebeu 36 prêmios de jornalismo - todos relacionados a conteúdos de Saúde e à trajetória no Jornal do Commercio.
"Esse reconhecimento me motiva a seguir firme, falando cada vez mais sobre saúde de uma forma clara, objetiva, sem sensacionalismo. Sempre com a missão de ser uma ponte entre a ciência, os porta-vozes e a população, para que os assuntos cheguem a você da maneira mais simples e útil possível."
Na cerimônia de premiação, marcada para 27 de novembro, em São Paulo, além da entrega de certificados para todos os homenageados, serão anunciados os mais votados das 14 categorias temáticas e os TOP 5+Admirados Jornalistas do Ano, incluindo o campeão ou campeã geral.
"Quero parabenizar todos os colegas que foram eleitos. É uma honra estar ao lado de profissionais tão dedicados e inspiradores. Que possamos continuar contribuindo para que a saúde, a ciência e a informação cheguem cada vez melhor para a população", acrescenta Cinthya.
O prêmio, de iniciativa do Einstein Hospital Israelita, com organização do Jornalistas&Cia, tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho de profissionais e publicações que atuam na cobertura de temas da saúde, ciência e bem-estar.
Quem é Cinthya Leite
Cinthya Leite é jornalista formada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Ela tem especialização em Geriatria e Gerontologia, com visão multidisciplinar, pela Faculdade Estácio do Recife. É mestre em Saúde da Comunicação Humana pela Universidade Federal de Pernambuco.
No Jornal do Commercio, desde 2003, quando iniciou como estagiária, ela cobre o setor da Saúde, com atuação principalmente nos seguintes temas: saúde pública, assistência à saúde, vigilância em saúde, promoção de saúde e prevenção de doenças, surtos e epidemias.
É titular da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio. Ao longo de 22 anos de carreira, já recebeu 36 prêmios de jornalismo - todos relacionados a conteúdos de Saúde e à trajetória no Jornal do Commercio.