Por que preservar massa muscular é essencial no emagrecimento saudável
Nutricionista da Clínica Seven alerta que perder músculo pode gerar flacidez, efeito rebote e desequilíbrio hormonal, afetando saúde e estética.
Clique aqui e escute a matéria
Dietas que prometem resultados rápidos podem parecer tentadoras, mas escondem armadilhas que comprometem a saúde a longo prazo.
Perda de massa magra, flacidez e o efeito rebote são os principais vilões desse processo.
Segundo Maryane Malta, diretora técnica de nutrição da Clínica Seven, o que garante um emagrecimento duradouro não é apenas a redução de peso na balança, mas sim a preservação da massa muscular.
O papel do músculo no metabolismo
“Quando a gordura é eliminada sem preservação da massa muscular, as fibras elásticas e colágenas perdem sustentação, deixando a pele mais fina, envelhecida e sem firmeza. Além disso, quanto maior a massa magra do corpo, maior é o gasto energético em repouso e a proteção contra doenças crônicas”, explica Maryane.
Nas mulheres, os efeitos da flacidez costumam aparecer de forma mais intensa em áreas como braços, abdômen, glúteos, coxas e rosto. A questão não é apenas estética, mas também relacionada à vitalidade.
Alterações hormonais em fases como ciclo menstrual, gestação e menopausa também interferem no metabolismo e exigem protocolos personalizados.
Estratégias individualizadas
“Por isso, os protocolos precisam ser individualizados e adaptados a cada fase. O metabolismo feminino é único, marcado por variações que exigem estratégias muito além da simples contagem de calorias”, reforça a especialista.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para atender a essa demanda, a Clínica Seven aposta em uma abordagem completa, que envolve ciência, tecnologia metabólica e acompanhamento próximo.
Entre os recursos utilizados estão exame de DNA, balança de bioimpedância e consultas frequentes com nutricionistas. O trabalho se concentra em nutrição celular, reeducação alimentar e suplementação personalizada.
Saúde em primeiro lugar
Segundo Maryane, o objetivo principal não é apenas emagrecer, mas promover qualidade de vida e longevidade. “Nosso objetivo é promover qualidade de vida e longevidade aos nossos pacientes. Manter a massa muscular preservada significa equilibrar hormônios, fortalecer ossos, aumentar a disposição e reduzir o risco de doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão. O emagrecimento, nesse cenário, acontece como resultado natural de um organismo mais saudável e eficiente”, afirma.
Outro diferencial é o uso de um blend exclusivo de aminoácidos, criado para proteger a massa magra e nutrir as células de maneira eficaz. “Nossos protocolos evitam a flacidez e a perda muscular típicas de dietas rápidas, favorecendo definição, energia e equilíbrio metabólico. Além disso, o acompanhamento contínuo permite ajustes personalizados de acordo com o perfil de cada paciente e as fases hormonais da vida”, completa.