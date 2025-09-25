It: A Coisa retorna aos cinemas como esquenta para nova série sobre Pennywise

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/09/2025 às 7:05
It: A Coisa (2017) volta aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (24) como aquecimento para a série prelúdio It: Bem-Vindos a Derry, que estreia dia 26 de outubro na HBO. O longa, que faturou US$ 704 milhões mundialmente, continua sendo o filme de terror com maior bilheteria da história.

O filme adapta o clássico de Stephen King e traz Bill Skarsgård como o aterrorizante palhaço Pennywise, sob direção de Andy Muschietti (The Flash). A trama acompanha um grupo de crianças que investiga o desaparecimento de jovens em sua cidade, descobrindo que uma entidade antiga se alimenta do medo das pessoas. A história mistura amizade, coragem e terror em doses iguais.

Em sessões especiais, os cinemas selecionados exibirão ainda cenas exclusivas de It: Bem-Vindos a Derry, revelando mais sobre a origem de Pennywise. Os fãs poderão reviver a história do filme antes de conhecer o passado sombrio da cidade fictícia.

Para conferir os horários e locais das sessões, o público deve consultar a programação da rede de cinemas mais próxima. Essa é a oportunidade de se preparar para o retorno de um dos vilões mais icônicos do terror.

