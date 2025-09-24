fechar
Com estreia marcada para outubro, It: Bem-vindos a Derry ganha pôsteres inéditos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 7:08
A HBO revelou dois novos pôsteres da aguardada série It: Bem-vindos a Derry, derivada da franquia de terror que conquistou os cinemas. As artes trazem frases que reforçam o clima sombrio da produção: “Não adianta correr” e “Você já está em casa”. A estreia está marcada para o dia 26 de outubro, com exibição simultânea na HBO Max e no canal HBO.

A série retorna ao universo criado por Stephen King, explorando os acontecimentos que antecedem os filmes dirigidos por Andy Muschietti. A trama se passa 27 anos antes das produções para o cinema e promete mergulhar na origem do palhaço Pennywise, que volta a ser interpretado por Bill Skarsgård. Além dele, o elenco conta com Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

No fim de julho, durante a San Diego Comic-Con, a HBO divulgou o trailer oficial, que reforça a atmosfera de medo e apresenta breves vislumbres do retorno de Pennywise. O próprio Muschietti assume a direção de quatro dos nove episódios, reforçando a conexão direta com os filmes e mantendo a identidade visual que marcou o terror nas telonas.

Baseada nos interlúdios do livro It, a série vai mostrar eventos catastróficos que marcaram o passado de Derry, cidade onde o mal se repete ciclicamente. Ambientada nos anos 1960, It: Bem-vindos a Derry chega para expandir ainda mais esse universo, prometendo sustos, tensão e uma nova perspectiva sobre a origem de um dos vilões mais icônicos do terror.

