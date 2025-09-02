fechar
Observatório da Tv | Notícia

Prequel de It chega em outubro: Bem-Vindos a Derry ganha data oficial de estreia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/09/2025 às 22:55
Prequel de It chega em outubro: Bem-Vindos a Derry ganha data oficial de estreia
Prequel de It chega em outubro: Bem-Vindos a Derry ganha data oficial de estreia - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A HBO oficializou a data de lançamento de It: Bem-Vindos a Derry, série que vai explorar as origens do palhaço Pennywise. A produção estreia no domingo, 26 de outubro, com exibição simultânea no canal HBO e no streaming HBO Max.

— HBO Max Brasil (@StreamMaxBR) '; twitter.appendChild(scr); })();

Ambientada na década de 1960, a trama acontece 27 anos antes dos filmes dirigidos por Andy Muschietti, que também retorna para comandar quatro dos nove episódios. O elenco traz nomes como Bill Skarsgård, novamente no papel de Pennywise, além de Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

Inspirada nos interlúdios do livro It, de Stephen King, a série mergulha na pesquisa de Mike Hanlon sobre os acontecimentos sombrios de Derry e revela detalhes da origem de Pennywise. No fim de julho, a HBO divulgou um novo trailer, mostrando um pouco mais da atmosfera sombria que vai marcar o retorno do palhaço às telas.

Com estreia marcada para outubro, Bem-Vindos a Derry promete expandir o universo de Stephen King e levar os fãs de volta ao terror da cidade amaldiçoada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
DORAMAS

4 doramas para quem gostou de 'Amor Enrolado'
Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!
DORAMAS

Doramas Viciantes: 5 doramas incríveis que você vai querer assistir mais de uma vez!

Compartilhe

Tags