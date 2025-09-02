Prequel de It chega em outubro: Bem-Vindos a Derry ganha data oficial de estreia

— HBO Max Brasil (@StreamMaxBR) — HBO Max Brasil (@StreamMaxBR) '; twitter.appendChild(scr); })();

Ambientada na década de 1960, a trama acontece 27 anos antes dos filmes dirigidos por Andy Muschietti, que também retorna para comandar quatro dos nove episódios. O elenco traz nomes como Bill Skarsgård, novamente no papel de Pennywise, além de Randy Macuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

Inspirada nos interlúdios do livro It, de Stephen King, a série mergulha na pesquisa de Mike Hanlon sobre os acontecimentos sombrios de Derry e revela detalhes da origem de Pennywise. No fim de julho, a HBO divulgou um novo trailer, mostrando um pouco mais da atmosfera sombria que vai marcar o retorno do palhaço às telas.

Com estreia marcada para outubro, Bem-Vindos a Derry promete expandir o universo de Stephen King e levar os fãs de volta ao terror da cidade amaldiçoada.