Clínica-escola de odontologia oferece atendimento social no Recife
Estácio Recife disponibiliza consultas sociais supervisionadas por professores, com foco em diferentes públicos e especialidades ao longo da semana
A população do Recife pode contar com atendimento social gratuito em saúde bucal na clínica-escola de odontologia do Centro Universitário Estácio Recife. O serviço é realizado pelos estudantes de odontologia da instituição, sempre sob supervisão de professores e preceptores, e está disponível durante todo o semestre letivo.
Com capacidade para receber até 40 pacientes simultaneamente, a clínica possui equipamentos novos e tecnológicos, permitindo a realização de procedimentos como limpeza odontológica, profilaxia, restauração, tratamento endodôntico (canal), prótese removível e cirurgias.
Também há espaço dedicado à odontopediatria e consultas voltadas ao pré-natal da gestante.
Segundo Hana Yasmim, coordenadora do curso de odontologia da Estácio Recife, o objetivo é unir formação prática dos alunos com o atendimento social.
“Na clínica de odontologia da Estácio Recife, oferecemos um serviço completo, que vai desde os cuidados preventivos até procedimentos especializados, sempre com foco em acolher diferentes públicos, do infantil ao idoso”, destaca.
Como funcionam os atendimentos
Os horários são organizados por especialidade e público prioritário:
- Segundas-feiras à tarde: materno-infantil;
- Terças-feiras: dor na articulação temporomandibular e casos de bruxismo;
- Quartas-feiras pela manhã: urgências sem necessidade de agendamento;
- Quartas-feiras à tarde: odontopediatria;
- Quintas-feiras à tarde: atendimento para idosos;
- Sextas-feiras à tarde: atendimento geral.
Como agendar
As consultas podem ser marcadas pelo telefone (81) 3225-8909. A clínica está localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1771, Prado, Recife.