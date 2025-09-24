Clínica-escola de odontologia oferece atendimento social no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Estácio Recife disponibiliza consultas sociais supervisionadas por professores, com foco em diferentes públicos e especialidades ao longo da semana

Clique aqui e escute a matéria

A população do Recife pode contar com atendimento social gratuito em saúde bucal na clínica-escola de odontologia do Centro Universitário Estácio Recife. O serviço é realizado pelos estudantes de odontologia da instituição, sempre sob supervisão de professores e preceptores, e está disponível durante todo o semestre letivo.

Com capacidade para receber até 40 pacientes simultaneamente, a clínica possui equipamentos novos e tecnológicos, permitindo a realização de procedimentos como limpeza odontológica, profilaxia, restauração, tratamento endodôntico (canal), prótese removível e cirurgias.

Também há espaço dedicado à odontopediatria e consultas voltadas ao pré-natal da gestante.

Segundo Hana Yasmim, coordenadora do curso de odontologia da Estácio Recife, o objetivo é unir formação prática dos alunos com o atendimento social.

“Na clínica de odontologia da Estácio Recife, oferecemos um serviço completo, que vai desde os cuidados preventivos até procedimentos especializados, sempre com foco em acolher diferentes públicos, do infantil ao idoso”, destaca.

Como funcionam os atendimentos

Os horários são organizados por especialidade e público prioritário:

Segundas-feiras à tarde: materno-infantil;

materno-infantil; Terças-feiras: dor na articulação temporomandibular e casos de bruxismo;

dor na articulação temporomandibular e casos de bruxismo; Quartas-feiras pela manhã: urgências sem necessidade de agendamento;

urgências sem necessidade de agendamento; Quartas-feiras à tarde: odontopediatria;

odontopediatria; Quintas-feiras à tarde: atendimento para idosos;

atendimento para idosos; Sextas-feiras à tarde: atendimento geral.

Como agendar

As consultas podem ser marcadas pelo telefone (81) 3225-8909. A clínica está localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1771, Prado, Recife.