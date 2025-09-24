SES-PE convoca mais de 1,2 mil profissionais em 2ª chamada da seleção simplificada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Convocação inclui técnicos de enfermagem, farmácia e laboratório; prazo para envio da documentação vai até a próxima quarta (01 de outubro)

Clique aqui e escute a matéria

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) publicou, nesta quarta-feira (24), a 2ª convocação da Seleção Pública Simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/SES nº 119, de 10 de agosto de 2024.

Ao todo, estão sendo chamados 1.232 profissionais de nível técnico para reforçar a rede hospitalar estadual.

Cargos e distribuição de vagas

Foram convocados 1.155 técnicos de enfermagem, 70 técnicos de farmácia e 7 técnicos de laboratório.

Os selecionados receberão notificação pelo e-mail informado na inscrição, com link para o formulário eletrônico de envio da documentação e indicação da ordem de preferência das unidades de lotação.

Entre as unidades contempladas estão grandes hospitais da rede estadual, como:

Hospital da Restauração: 377 vagas para técnicos de enfermagem e 11 para técnicos de farmácia;

Hospital Otávio de Freitas: 223 e 11, respectivamente;

Hospital Getúlio Vargas: 136 e 10;

Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns: 59 vagas em diferentes funções.

Prazos e orientações

Segundo a SES-PE, os convocados terão duas oportunidades para envio da documentação. Caso haja pendências, será concedido novo prazo para regularização.

A não correção dentro do período estipulado resultará na exclusão do processo, conforme a Portaria nº 119.

O processo de lotação seguirá critérios de conveniência e necessidade da Secretaria, respeitando a ordem de classificação e as preferências indicadas no formulário.

Cronograma da convocação:

Envio da documentação: 25/09 a 01/10/2025

Envio de pendências: 02 a 07/10/2025

Análise dos documentos: 08 a 14/10/2025

Comunicação da lotação (via e-mail): 17/10/2025

Os nomes dos convocados estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde de Pernambuco.

Para esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (81) 3184-0044 ou 3184-0329 (Selecon/SES).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />