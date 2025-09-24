SES-PE convoca mais de 1,2 mil profissionais em 2ª chamada da seleção simplificada
Convocação inclui técnicos de enfermagem, farmácia e laboratório; prazo para envio da documentação vai até a próxima quarta (01 de outubro)
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) publicou, nesta quarta-feira (24), a 2ª convocação da Seleção Pública Simplificada regida pela Portaria Conjunta SAD/SES nº 119, de 10 de agosto de 2024.
Ao todo, estão sendo chamados 1.232 profissionais de nível técnico para reforçar a rede hospitalar estadual.
Cargos e distribuição de vagas
Foram convocados 1.155 técnicos de enfermagem, 70 técnicos de farmácia e 7 técnicos de laboratório.
Os selecionados receberão notificação pelo e-mail informado na inscrição, com link para o formulário eletrônico de envio da documentação e indicação da ordem de preferência das unidades de lotação.
Entre as unidades contempladas estão grandes hospitais da rede estadual, como:
- Hospital da Restauração: 377 vagas para técnicos de enfermagem e 11 para técnicos de farmácia;
- Hospital Otávio de Freitas: 223 e 11, respectivamente;
- Hospital Getúlio Vargas: 136 e 10;
- Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns: 59 vagas em diferentes funções.
Prazos e orientações
Segundo a SES-PE, os convocados terão duas oportunidades para envio da documentação. Caso haja pendências, será concedido novo prazo para regularização.
A não correção dentro do período estipulado resultará na exclusão do processo, conforme a Portaria nº 119.
O processo de lotação seguirá critérios de conveniência e necessidade da Secretaria, respeitando a ordem de classificação e as preferências indicadas no formulário.
Cronograma da convocação:
Envio da documentação: 25/09 a 01/10/2025
Envio de pendências: 02 a 07/10/2025
Análise dos documentos: 08 a 14/10/2025
Comunicação da lotação (via e-mail): 17/10/2025
Os nomes dos convocados estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde de Pernambuco.
Para esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (81) 3184-0044 ou 3184-0329 (Selecon/SES).
