Reportagem do Jornal do Commercio conquista 3º lugar no Prêmio Inaldo Sampaio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Matéria "Vida na Favela" dos repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes garantiu o prêmio na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso

Clique aqui e escute a matéria

Jornalistas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação conquistaram o 3º lugar na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso da 2ª edição do Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

A reportagem premiada, intitulada “Vida na Favela: cenário é desigual em Pernambuco e infraestrutura pior que média nacional”, é assinada pelos repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes. Leia a matéria.

O prêmio reconhece trabalhos voltados ao fortalecimento do controle social, da cidadania e da gestão pública em Pernambuco. Nesta edição, foram 42 reportagens inscritas, publicadas entre outubro de 2024 e setembro de 2025 em veículos de rádio, TV, impresso e plataformas digitais.

Para a repórter de Cidades, Laís Nascimento, o reconhecimento traz orgulho e também reflexão. "É muito importante voltar o olhar para as favelas de Pernambuco e entender a dinâmica de cada uma, onde o poder público precisa atuar e de que forma a comunidade se mobiliza e se ampara em busca de minimizar as desigualdades históricas".

A comissão julgadora foi formada por Luiz Felipe Campos e Karla Almeida (TCE-PE), Juliano Domingues (Unicap), Paula Reis (UFPE) e Mariana Leite (Sindicato dos Jornalistas). Entre os critérios de avaliação estiveram qualidade das fontes, profundidade da apuração, criatividade e inovação na abordagem.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de outubro, às 10h, na sede do TCE-PE, no Recife.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

