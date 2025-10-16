fechar
Pernambuco | Notícia

Reportagem do Jornal do Commercio conquista 3º lugar no Prêmio Inaldo Sampaio

Matéria "Vida na Favela" dos repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes garantiu o prêmio na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso

Por JC Publicado em 16/10/2025 às 10:11 | Atualizado em 16/10/2025 às 10:16
Repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes
Repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes - JC Imagens

Jornalistas do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação conquistaram o 3º lugar na categoria Webjornalismo/Jornalismo Impresso da 2ª edição do Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, promovido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

A reportagem premiada, intitulada “Vida na Favela: cenário é desigual em Pernambuco e infraestrutura pior que média nacional”, é assinada pelos repórteres Laís Nascimento e Leandro Lopes. Leia a matéria.

O prêmio reconhece trabalhos voltados ao fortalecimento do controle social, da cidadania e da gestão pública em Pernambuco. Nesta edição, foram 42 reportagens inscritas, publicadas entre outubro de 2024 e setembro de 2025 em veículos de rádio, TV, impresso e plataformas digitais.

Para a repórter de Cidades, Laís Nascimento, o reconhecimento traz orgulho e também reflexão. "É muito importante voltar o olhar para as favelas de Pernambuco e entender a dinâmica de cada uma, onde o poder público precisa atuar e de que forma a comunidade se mobiliza e se ampara em busca de minimizar as desigualdades históricas".

A comissão julgadora foi formada por Luiz Felipe Campos e Karla Almeida (TCE-PE), Juliano Domingues (Unicap), Paula Reis (UFPE) e Mariana Leite (Sindicato dos Jornalistas). Entre os critérios de avaliação estiveram qualidade das fontes, profundidade da apuração, criatividade e inovação na abordagem.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 24 de outubro, às 10h, na sede do TCE-PE, no Recife. 

