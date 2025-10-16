Voz do Leitor, 16/10: Asfalto danificado prejudica mobilidade em via de Boa Viagem
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua General Luís Mallet, na Zona Sul da capital, que pede uma ação da Prefeitura do Recife/ Emlurb
Asfalto danificado prejudica mobilidade em via de Boa Viagem
Alô, Prefeitura do Recife/Emlurb. Aqui na Rua General Luís Mallet, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem um buraco que vem crescendo dia a dia. Se vocês não sabem, isso não é novidade, porque não tem uma equipe que circula pelo município. Agora que tem conhecimento, graças a esse importante espaço do JC, que literalmente dá voz a população, peço que mandem alguns funcionários para que façam o devido serviço. Afinal o pagamos IPTU todo ano.
Wilson Vieira, por e-mail
Pular catraca
Todos os dias vejo pessoas indo trabalhar, fardados e com crachá, pulando a catraca ou entrando pela porta traseira. Essas pessoas deveriam ser identificadas e as imagens enviadas para as empresas onde trabalham para que sejam punidos, já que além de agirem errada, ainda sujam o nome da empresa. Mas parece que as câmeras só servem para punir o motorista.
Ewerton Medeiros, via redes sociais
Trânsito prejudicado em Boa Viagem
É vergonhoso ver nossos políticos ignorando os inúmeros sofrimentos que a população passa, sem tomar nenhuma atitude. Enfrentamos, por exemplo, diariamente, os transtornos da reforma na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, gastando cerca de uma hora e meia para sair do Hospital da Aeronáutica para o Parque Dona Lindu. Os órgãos responsáveis pelo trânsito da capital não apresentam um plano B durante o período de construção; pelo contrário, juntam tudo no mesmo momento e prestam esse desserviço à população. Vamos trabalhar, CTTU.
Petrucio Guimarães, por e-mail
Policiais militares suspeitos
Um dia lemos notícia de que um policial militar supostamente teria estuprado uma mulher dentro do posto policial localizado no município do Cabo de Santo Agostinho; noutro, surge notícia e que policiais militares são acusados de extorsão a um motorista que seguia a Praia de Porto de Galinhas. Gostaria de saber do secretário da SDS-PE se durante a preparação desses policiais, existe alguma disciplina que eles aprendem na Academia de Polícia para cometer crimes? Pois, para mim, a Polícia Militar deveria combater a criminalidade e não cometer essas atrocidades contra a população. É uma vergonha para a corporação esses casos terríveis. Que eles sejam identificados, expulsos da corporação e presos.
Daniel Almeida, por e-mail
Problema resolvido pela Emlurb
Dai a César o que é de César. Do mesmo jeito que reclamamos, também, agradecemos. A nota publicada nesta coluna, no último domingo (12), trouxe para a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, uma equipe da Prefeitura do Recife/Emlurb. Aqui retiraram vários entulhos descartados irregularmente na calçada, como também, realizaram, nesta terça-feira (14), a capinação. E, por falar em calçada, pedimos a Emlurb para contemplar esse pequeno trecho da via com o Projeto Calçada Legal.
Maria José, por e-mail