Voz do Leitor, 15/10: Buracos e obra abandonada atrapalham trânsito em Casa Forte

A denúncia do leitor ocorre na Rua Alfredo Fernandes, na Zona Norte do Recife, que pede ações da Prefeitura/ Emlurb para solucionar o problema

Buracos e obra abandonada atrapalham trânsito em Casa Forte

A Rua Alfredo Fernandes, localizada no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, é um espelho do abandono que assola nossa infraestrutura urbana. Buracos profundos, sinalização de obras esquecida, monstrengos de concreto espalhados, e uma estrutura irregular com "gato de energia" obstruindo a passagem, mesmo em um logradouro dito nobre, mas que revelam uma realidade inaceitável que compromete a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Faça alguma coisa Prefeitura/ Emlurb. Até quando vamos esperar que as autoridades cuidem das vias de nossa cidade, que as autoridades combatam a precarização do comércio ambulante e que as autoridades trabalhem sem precisar que os jornais os acionem?

Inácio Feitosa, por e-mail

Buracos e obra abandonada atrapalham trânsito em Casa Forte - INÁCIO FEITOSA / VOZ DO LEITOR

Privatização da Compesa

Empregados da Compesa se rebelam contra a concessão de alguns serviços prestados por essa Companhia à iniciativa privada. No entanto, esses mesmos empregados durante dezenas de anos se omitiram sobre as críticas da população contra os péssimos serviços prestados pela Compesa. Entre os quais, cobrança de consumo de água sem que o chamado precioso líquido tenha sido entregue, cobrança de tratamento de esgotamento sanitário sem que o mesmo tenha sido executado, e por aí vai.

Marco Wanderley, por e-mail



Falta de limpeza pública

A grande quantidade de entulhos e lixo que é colocada na Rua Prudente de Moraes, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, é cada vez maior. Há duas semanas estava limpo, mas só tem piorado nos últimos dias com a ausência de limpeza pública. Prefeitura/ Emlurb, tomem uma providência.

Paulo Wanderley, por e-mail

Falta de limpeza pública - PAULO WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Acesso do Náutico

Com grande comemoração de sua fiel torcida, no histórico estádio dos Aflitos, rolou muita tensão e emoção durante essa partida pelo quadrangular final da Série C, no qual o Náutico derrotou o Brusque por 2x1 e garantiu o acesso. Que pelas mãos do técnico e mestre dos acessos Hélio dos Anjos, o Náutico, merecidamente, estará entre as 20 equipes que vão disputar a difícil Série B do Brasileirão em 2026. Parabéns a diretoria alvirrubra e, principalmente, a comissão técnica e atletas por essa memorável conquista.

Paulo Panossian, por e-mail

Vergonha da seleção brasileira

Tudo bem que o técnico Carlo Ancelotti modificou praticamente todo o time que venceu a Coréia do Sul, mas achei uma vergonha a seleção brasileira ter perdido de virada para o Japão - a primeira da história dos confrontos. Contudo, como sempre busco tirar uma lição de algo ruim que acontece, vejo que essa derrota serviu para o treinador italiano perceber que não pode contar com certos jogadores, pois não têm nível para vestir a camisa pesada de nossa seleção, casos do goleiro Hugo Souza (Corinthians), do zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro) e do lateral-esquerdo Carlos Augusto (Internazionale de Milão). Espero que esses atletas não sejam mais convocados, pois se não conseguiram performar diante dos japoneses, imagine quando pegar as poderosas seleções europeias: França, Espanha, Alemanha, Inglaterra.

Lucas Holanda, por e-mail