Na rota do desenvolvimento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Clique aqui e escute a matéria

Um sonho antigo da região e uma promessa que já vem sendo feita “por muito tempo, por muita gente”, segundo as palavras da governadora Raquel Lyra, pode se tornar realidade nos próximos anos. As obras para requalificação da pista e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, serão assumidas integralmente pelo governo do Estado. A parceria com o governo federal não será desfeita, de acordo com a governadora, porque os recursos de R$ 75 milhões acertados com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, serão encaminhados para outros destinos, enquanto Pernambuco acelera a licitação e os serviços, orçados em cerca de R$ 138 milhões.

A afirmação foi dada em entrevista à Rádio Folha, e a governadora lembrou que já cobrou a expansão do aeroporto de Caruaru quando foi prefeita da cidade, e também quando era deputada. O tema é de fato recorrente, fazendo parte de qualquer visão de planejamento para o desenvolvimento estadual, através do impulsionamento do Agreste com um maior fluxo de voos que podem transformar a região num novo hub para o interior do Nordeste. Com a disponibilidade de novas rotas e mais passageiros chegando e saindo diariamente, o polo de confecções e as atrações culturais e naturais para o turismo, apenas para mencionar dois casos, terão a economia revigorada. Os benefícios se estendem ao Sertão, como ressaltou Raquel Lyra, pois a ligação com os municípios sertanejos ficará mais fácil.

O anúncio da governadora é oportuno, reacendendo a expectativa de que as obras não tardem a se iniciar. Há mais de um ano, em março de 2024, o ministro Silvio Filho declarou que o aeroporto de Caruaru era prioridade para o novo PAC do governo federal. Como a priorização não resultou em nada até o momento, o compromisso assumido por Raquel Lyra traz de volta o ânimo de quem aguarda a concretização de um projeto tão prometido quanto adiado. A ampliação do aeroporto no Agreste, uma vez viabilizada e realizada, pode ser um importante fator competitivo para Pernambuco. Sua demora, por outro lado, afeta o estado na comparação com a estrutura de vizinhos nordestinos.

Ao garantir as obras para os caruaruenses e demais pernambucanos, sobretudo os habitantes do interior, a governadora Raquel Lyra reforça a mobilidade e a logística como pontos de atenção do governo. A transformação de um gargalo em competitividade será de enorme valia para dar sequência ao destravamento do desenvolvimento estadual. Os potenciais associados aos ganhos com o aeroporto do Agreste maior e mais moderno, devem reverberar na Região Metropolitana, aproximando Caruaru do Recife e do litoral pernambucano e nordestino. Além disso, nas fases de implantação e após a conclusão das obras, serão gerados empregos que estimulam a distribuição de renda, e novos empreendimentos devem aparecer em pouco tempo.

