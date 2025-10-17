Voz do Leitor 17.10: Praça abandonada na Jaqueira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leitora reclama da falta de manutenção na "Praça dos Cachorros", no bairro da Jaqueira, com quebra de equipamentos e sujeira pelo local

A Praça Souto Filho ( Praça dos cachorros) localizada na Rua Hoel Sette, no bairro da Jaqueira, está totalmente mal cuidada e desvirtuada de sua função. No parquinho infantil os brinquedos estão sempre quebrados ou mal conservados. Inclusive dentro do parquinho tem descarte de brinquedo feito por terceiros, que não condizem com o acervo. Os bancos destinados aos pais/babás das crianças estão sempre ocupados por trabalhadores homens que os utilizam para dormirem. As árvores ao redor viraram banheiros públicos, que são usados por homens sem nenhum respeito as crianças.



Izabel Wanderley, por e-mail

GASTOS E MAIS GASTOS

Como se já não bastasse o alto endividamento do governo federal, agora a atual gestão está querendo tomar um empréstimo para sanear os Correios dando como garantia o Tesouro Nacional. Ora, como sabemos, essa empresa tem sido pródiga em dar prejuízos e que vem sendo bancado pelo Tesouro nacional, ou seja, nós contribuintes. Mas mesmo assim, não deixou de bancar artistas desembolsando R$4 milhões em 2025. Um verdadeiro acinte.

Marco Wanderley, por e-mail

OUVIDORIA DO GOVERNO

Já não é a primeira vez que eu faço uma reclamação na Ouvidoria do Governo do Estado, envolvendo órgãos públicos e ela recomenda que eu dirija a minha demanda para à entidade competente. Ora, e pra que serve essa Ouvidoria? Ela mesma não poderia redirecionar a mesma para quem de direito, uma vez que é uma instância superior das demais ouvidorias? Reclamei do estado lamentável da PE-60 e ela respondeu que eu dirigisse a minha reclamação à Ouvidoria do DER-PE (?).



Cláudio de Melo Silva, por e-mail

ESTRADA DO PASSARINHO

Em verdadeiro estado de calamidade está a Estrada do Passarinho. Se a Prefeitura da cidade não dispõe de recursos para executar a operação tapa crateras, que seja acolhida ajuda do Governo do Estado de Pernambuco.



Valter Rocha, por e-mail

GASOLINA MAIS CARA

O último reajuste da gasolina, feito pela Petrobras, tem 133 dias ou mais. No entanto, os donos de postos majoraram o preço diversas vezes. Atualmente pagamos absurdos R$6,55 por litro, demonstrando que a culpa de preços elevados também é dos postos de combustíveis.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

