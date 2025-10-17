Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (17 a 19/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fim de semana será de sol e calor em Pernambuco, com tempo firme e boas janelas de maré baixa para banho de mar no Recife, segundo a Apac e o Inmet

O fim de semana será de sol e calor em todas as regiões do estado, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão indica tempo firme, sem chuvas significativas, tanto no litoral quanto no interior. A umidade do ar permanece elevada nas áreas litorâneas e mais baixa no Sertão, o que reforça a sensação de calor intenso.

Temperaturas nesta sexta (17)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem estáveis nesta sexta, que se estendem pelo fim de semana. No Recife, a mínima será de 25°C e a máxima de 29°C, com variação entre 80% e 60% de umidade.

No Agreste, Caruaru deve registrar entre 17°C e 30°C, enquanto Vitória de Santo Antão e Carpina oscilam entre 20°C e 31°C. Já no Sertão, o calor aumenta, Serra Talhada marca 17°C a 35°C, e Petrolina, 20°C a 34°C, com umidade mínima de 25%.

Melhores horários para banho de mar

De acordo com a tábua de marés da Apac, os melhores momentos para banho de mar no Recife serão durante a baixa-mar, quando o mar apresenta menor agitação.

Sábado (18/10): melhores horários entre 7h e 9h (maré a 0,53m) e 19h e 21h (0,40m);

Domingo (19/10): boas janelas de 8h às 10h (0,34m) e 20h às 21h (0,35m).

