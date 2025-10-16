Priscila Krause desvaloriza críticas de Silvio Costa Filho e acredita que parceria com governo Lula não será afetada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora em exercício reagiu às críticas do Ministro de Portos e Aeroportos sobre a gestão estadual assumir as obras do aeroporto de Caruaru

Clique aqui e escute a matéria

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), reagiu, nesta quinta-feira (16), às críticas feitas pelo ministro de Portos e Aeroportos do governo federal, Silvio Costa Filho (Republicanos), após a decisão da governadora Raquel Lyra (PSD) de assumir integralmente as obras do aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru.

Para Priscila Krause, as críticas do ministro não afetam a parceria entre a gestão estadual e o governo Lula, apontando que o diálogo entre as gestões é "permanente" e "muito consolidado".

"O díalogo com o governo federal é permanente, ele é muito consolidado por uma relação absolutamente de respeito e de cooperação que existe entre o governo estadual e governo federal", afirmou.

"Todas as parcerias com o governo federal são fundamentais e importantes", complementou.

Priscila destacou que a obra foi "prometida por vários" ao longo de 20 anos e que agora "vai sair do papel".

"Quanto ao aeroporto de Caruaru, que foi uma obra aí prometida por vários, por 20 anos, essa obra vai sair do papel, está no todo o processo burocrático, se fez projeto, processo licitatório para que a gente dê a ordem de serviço e é o que realmente importa", disse.

Relembre o caso

Na última terça-feira (14), horas depois das declarações da governadora Raquel Lyra, Silvio Costa Filho reagiu à decisão da chefe do Executivo estadual. Para o ministro, a decisão da governadora é uma "escolha equivocada e prejudicial aos cofres públicos".

“Infelizmente, o que vemos é uma decisão estreita da governadora Raquel Lyra. Abrir mão de R$ 150 milhões do Governo Federal para pegar empréstimo para bancar obra do aeroporto é um erro na minha avaliação", criticou.

No dia seguinte, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru, Silvio afirmou que a decisão de Raquel se deu por questões políticas, em especial pelo alinhamento do ministro com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que vem sendo alçado como eventual rival da governadora nas eleições de 2026.

“Acho que a governadora sabe que eu não me rendi ao seu projeto. Meu projeto para Pernambuco está muito claro, que é estar ao lado do nosso futuro governador João Campos. Como ela está vendo nosso alinhamento com João Campos, ela pode ter tomado uma decisão política, que eu respeito, mas acho um erro a gente abrir mão de recursos federais para poder ter a maternidade da obra”, declarou.

