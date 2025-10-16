fechar
Política | Notícia

Especialistas defendem reinvenção da democracia em rede no Rec'n'Play 2025

Silvio Meira, Rosário Pompéia e Joaquim Falcão apontaram esgotamento do modelo hierárquico de poder e a urgência de uma política mais ágil e conectada

Por Pedro Beija Publicado em 16/10/2025 às 20:26
Em debate no Cais do Sertão, mediado pelo jornalista Gerson Camarotti, Silvio Meira, Rosário Pompéia e Joaquim Falcão afirmaram que o modelo hierárquico de poder não responde mais às demandas da sociedade em rede
Em debate no Cais do Sertão, mediado pelo jornalista Gerson Camarotti, Silvio Meira, Rosário Pompéia e Joaquim Falcão afirmaram que o modelo hierárquico de poder não responde mais às demandas da sociedade em rede

Entre críticas à lentidão do Estado e à apatia social, especialistas reunidos em debate que fez parte da programação do Recnplay 2025 defenderam que a democracia só se manterá viva se for capaz de operar em rede. No debate, realizado nesta quinta-feira (16), no Cais do Sertão, Silvio Meira, Rosário Pompéia e Joaquim Falcão apontaram o colapso das estruturas hierárquicas que sustentam a política tradicional.

Mediado pelo jornalista Gerson Camarotti, o debate, que marcou o lançamento do livro "A Próxima Democracia", do cientista Silvio Meira e da jornalista e pesquisadora Rosário Pompéia, reuniu críticas à lentidão das estruturas hierárquicas do Estado, à incapacidade da política de disputar narrativas digitais e à distância entre instituições e sociedade.

Para Silvio Meira, “é impossível o sistema piramidal competir na sociedade em rede”. O cientista e professor emérito do Centro de Informática da UFPE destacou que o modelo hierárquico de tomada de decisão, baseado em vários níveis de autoridade, tornou-se incompatível com a velocidade e a complexidade do mundo atual.

"Quando você olha para a economia, as empresas que lideram o mundo hoje são redes. Elas tomam decisões nas bordas. Você ter uma borda de governo, um posto de saúde, que vai atender alguém e precisa esperar por 42 níveis de decisão, até talvez a Presidência da República, é impossível. A população não vai esperar por isso. E isso cria apatia, cinismo e desesperança", afirmou Silvio.

PC Pereira/Porto Digital
Silvio Meira defendeu o fim das estruturas hierárquicas e a transição para uma democracia em rede - PC Pereira/Porto Digital

Rosário Pompéia, jornalista e pesquisadora em engenharia de software, centrou sua fala nas estratégias de comunicação e na disputa por narrativas. Para ela, muitos governos ainda desconhecem a lógica das redes sociais.

“Claramente, em governo anterior, se criava uma narrativa diária. A estratégia era episódica e sufocava qualquer construção de algo mais prolongado. Isso é uma estratégia de quem conhece o efeito de rede de uma plataforma”, explicou.

Ainda de acordo com Rosário, falta método e compreensão sobre como criar e sustentar narrativas políticas.

“O político brasileiro não sabe usar a rede social. Ele posta a agenda do dia, faz anúncio, e acha que é estratégia. Quem entende o ambiente digital cria um assunto, entra na zona de atenção, surfa a onda e pauta o debate", complementou.

PC Pereira/Porto Digital
"O político brasileiro ainda é analógico", disse a jornalista e pesquisadora Rosário Pompéia, ao analisar o impacto das redes na comunicação política - PC Pereira/Porto Digital

Já o jurista e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Joaquim Falcão apontou a perda de confiança na política institucional. Para o jurista, “a democracia vive um momento de transparência sem consequência".

“Se você acha que está no sistema de tripartição de poderes, de independência, etc., me explica como é que ontem à noite foram jantar os ministros do Supremo com o Presidente da República? Não são independentes entre si? Estão fazendo o quê? Estão acordando o próximo ministro? Isso é independência?”, questionou.

"Nós ganhamos liberdade, mas o povo não ganhou igualdade. Como é que o povo pode acreditar num sistema político que promete igualdade e nunca entrega?”, completou.

As reflexões convergiram na ideia de que a democracia precisa de um novo desenho, menos vertical e mais colaborativo. Meira defendeu uma transição “de um governo completamente piramidal e vertical para uma articulação radical, orquestrada em rede”. E concluiu: "Essa é a principal crise da política e da democracia: a apatia cidadã em relação ao potencial do Estado responder suas questões e resolver seus problemas".

