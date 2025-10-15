Silvio Costa Filho aponta motivação política em decisão de Raquel Lyra sobre obra no aeroporto de Caruaru: 'sabe que estou com João Campos'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora optou por tocar obra do aeroporto Oscar Laranjeira com recursos exclusivos do governo estadual, recusando divisão de custos com ministério

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quarta-feira (15), em entrevista à Rádio Jornal Caruaru, que a decisão da governadora Raquel Lyra (PSD) de executar sozinha a obra do aeroporto de Caruaru, investindo R$ 150 milhões apenas com recursos estaduais, foi uma escolha política, motivada pelo alinhamento dele com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pré-candidato ao Governo do Estado em 2026.

A obra do aeroporto Oscar Laranjeira foi anunciada em março de 2024, inicialmente com recursos exclusivos do governo federal. Posteriormente, o governo estadual também demonstrou interesse em entrar com verbas locais, dividindo os custos meio a meio. Na última terça-feira (14), Raquel Lyra afirmou que o governo estadual tocará a obra sozinho.

“Acho que a governadora sabe que eu não me rendi ao seu projeto. Meu projeto para Pernambuco está muito claro, que é estar ao lado do nosso futuro governador João Campos. Como ela está vendo nosso alinhamento com João Campos, ela pode ter tomado uma decisão política, que eu respeito, mas acho um erro a gente abrir mão de recursos federais para poder ter a maternidade da obra”, declarou.”, afirmou.

Segundo o ministro, o pedido para dividir os custos da obra partiu da própria Raquel Lyra. "A governadora me procurou e disse: ‘Eu queria ver se essa obra poderia ser licitada pelo governo do Estado, porque fui prefeita, é uma cidade importante para mim’. Eu disse: não tem problema, vamos fazer. O importante é que o aeroporto saia do papel”, relatou.

Os recursos estaduais seriam oriundos de empréstimos autorizados recentemente pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Segundo Silvio, o governo estadual optou por bancar todo o valor com endividamento, apenas para manter a obra sob a marca do Estado.

“Ela preferiu se endividar do que pegar esse dinheiro aqui no governo federal para dizer em Pernambuco que é uma obra do governo do Estado. Isso é um desserviço”, disse.

O ministro também relatou que tomou conhecimento da decisão pela imprensa. “Não fomos comunicados, não recebemos um telefonema. O Estado encaminhou um ofício lá atrás dizendo que estava discutindo a possibilidade de fazer só, mas acho que o mínimo seria uma ligação, uma reunião para conversar sobre o fortalecimento do aeroporto, não da forma que foi feito”, criticou.

Dinheiro volta para a União



Questionado se os recursos federais reservados para a obra serão remanejados, Silvio afirmou que o montante volta para o orçamento da União, mas segue vinculado à aviação. Por se tratar de recurso do Ministério de Portos e Aeroportos, o montante não pode ser destinado a obras de outras naturezas.

"É um recurso que, infelizmente, o Estado de Pernambuco perde por conta da decisão que a governadora tomou”, disse Silvio.

Ainda na entrevista, o ministro confirmou sua posição ao lado de João Campos na disputa de 2026. “Nosso caminho será ao lado de João Campos, porque eu sei que ele está preparado para ser governador de Pernambuco. Ele terá o apoio do presidente Lula e nós estaremos ao seu lado em 2026 por entender que João é a melhor opção. Mas temos que deixar 2026 para 2026”, afirmou.

Ainda assim, Silvio Costa Filho afirmou que manterá a interlocução institucional com a governadora Raquel Lyra.

"Ela ainda tem mais um ano de governo. Tem que conviver, administrar, e ela sabe que contará com nosso apoio aqui em Brasília para mandar recursos e investimentos para ajudar o povo de Pernambuco”, declarou.

Raquel Lyra diz que não descarta recursos do ministério

Na última terça-feira (15), em entrevista à Rádio Folha, Raquel Lyra confirmou que o Governo de Pernambuco assumirá integralmente as obras do aeroporto Oscar Laranjeira. Contudo, ela destacou que não abdicará do investimento da União, afirmando que os valores poderiam ser destinados a outras obras no Estado.

"A gente quer os R$ 75 milhões em outras obras do Estado. O Governo de Pernambuco assume a licitação e a obra do aeroporto de Caruaru, que foi prometida por muito tempo, por muita gente", disse.

De acordo com Raquel, o investimento da gestão estadual gira em torno de R$ 138 milhões, englobando obras de readequação da pista, expansão do aeroporto e do terminal de passageiros.