HFN 2025 traz inovação, tendências e negócios para o setor de hotelaria e alimentação no Nordeste

Entre os dias 5 e 7 de novembro, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, será palco da HFN – Hotel & Food Nordeste 2025, a maior feira do setor de hospitalidade e alimentação fora do lar da região e a segunda maior do país. Realizada pela Insight Feiras & Negócios, em parceria com a ABIH-PE e a Abrasel-PE, a feira chega à sua 7ª edição reunindo mais de 500 marcas expositoras, expectativa de 29 mil visitantes profissionais e uma programação voltada para tendências, negócios e inovação.

Com espaços temáticos e experiências imersivas, a HFN 2025 reforça seu papel como ponto de encontro entre empresários, fornecedores e profissionais que impulsionam a hotelaria e gastronomia no Nordeste. Nesta edição, o evento também acontece de forma integrada à Super Mix 2025, feira voltada ao setor supermercadista, ampliando o networking e as oportunidades de negócios.

Gourmet Experience: debates estratégicos e inteligência para o food service

Gourmet Experience - Ítalo Silva/Divulgação

Assinado pela Abrasel em Pernambuco, o Gourmet Experience é outro destaque da programação. O espaço reunirá grandes nomes do setor de alimentação fora do lar, como Raphael Silva, Paulo Jelihovschi, Waldemberg Mendes, Matheus Mason, Cesar Lima, Cris Souza, Pedro Leite, Ivo Lira, Zé Edu, Bianca Fraga e Tony Sousa, presidente da Abrasel-PE.

Com palestras e painéis temáticos, o Gourmet Experience vai abordar os principais desafios do setor, incluindo o novo cenário do delivery, saúde mental nas equipes, impactos da reforma tributária, uso da inteligência artificial na gestão de bares e restaurantes, além da importância do capital humano e das operações tecnológicas.

“O Gourmet Experience é um espaço de troca e aprendizado, onde o público se inspira em cases reais, tecnologias e tendências que movimentam o mercado. Queremos fomentar a evolução do setor com conteúdo e conexões estratégicas”, destaca Tony Sousa.

Fórum FHAN: tecnologia e gestão estratégica na hotelaria

A programação da área de conteúdo do Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN) reunirá nomes de destaque do setor para discutir temas estratégicos para a hotelaria, como inovação, inteligência artificial, vendas, custos, distribuição e tendências globais. O evento tem patrocínio da Prefeitura do Recife, com organização do Hotelier News e realização da HFN – Hotel & Food Nordeste em parceria com a ABIH-PE.

No dia 05/11, a programação contará com as palestras “Como Tecnologia e IA podem melhorar os processos do seu hotel?”, com Fellipe Sabat (Porto Digital); “Não só das vendas vem o resultado: a importância do tracking dos custos e despesas”, com André Victória da Silva (Hospitalitá Consulting) e Luiz Gustavo Alves (Novotel Recife Marina); e “Tendências e desafios para 2026 – Resultados da Pesquisa Hotel Trends Orçamentos”, com Paulo Salvador (Noctua Consulting). A mediação será de Vinicius Medeiros (Hotelier News).

Já no dia 06/11, o público poderá acompanhar as discussões “Inovação: como a criatividade pode trazer mais ganhos”, com Paulo Salvador (Noctua Consulting); “Cases de hotéis: Gran Marquise e Sonata de Iracema”, com Phillippe Godefroit (Gran Marquise) e Ivana Bezerra (Sonata de Iracema); e “Distribuição, Vendas e RM: qual o equilíbrio entre o lado humano e a tecnologia”, com Gisele Ruiz (Hospitalitá Consulting), Fabiana Silva (Novotel Recife Marina) e Thaty Oliveira (Pontes Hotéis). As mediações do dia serão conduzidas por Peter Kutuchian (Hotelier News).

O valor do FHAN por palestra é de R$ 150, com preço especial de R$ 120 para associados da ABIH-PE.

Padaria do Amanhã: design, acolhimento e tecnologia no centro da experiência

Padaria do Amanhã, na Hotel &Food Nordeste 2025 - Wilton Marcelino/Divulgação

Um dos espaços mais aguardados da feira, a Padaria do Amanhã retorna com um conceito ainda mais inspirador. Sob curadoria da arquiteta Dani Figueirôa, especialista em panificação, o projeto mostrará, na prática, como decoração, design e tecnologia podem transformar a rotina de uma padaria em um negócio acolhedor, produtivo e lucrativo.

Com o tema voltado ao acolhimento e bem-estar do cliente, o ambiente propõe uma experiência sensorial completa, mostrando como a identidade visual integrada — das embalagens à iluminação — influencia diretamente na percepção do consumidor.

A estrutura será montada como uma padaria real, com áreas de atendimento, autoatendimento e modelo self-service de pães, além de equipamentos de ponta da Prática e soluções do Padeirão.

O palco da Padaria do Amanhã receberá o time do Sucesso na Padaria, com palestras e bate-papos sobre gestão, produtividade e tendências do setor, reforçando o caráter educativo e inspirador da feira.

Arena Burger: o futuro das hamburguerias em debate

O segmento das hamburguerias vive um momento de efervescência no Brasil, e o estande Quantum 3.0 quer liderar essa transformação. Durante todos os dias da HFN 2025, às 18h, o Quantum 3.0 se transforma na Arena Burger, espaço dedicado à troca de ideias sobre identidade, inovação e futuro do mercado de hambúrgueres.

As rodas de conversa reúnem nomes de peso como Burger Tour, Thiago Benedetti, Júnior Peto e Saulo Matos, que debatem temas como “O papel da identidade na construção de marcas duradouras”, “Como antecipar tendências e criar o futuro” e “A importância de ser protagonista em um mercado cada vez mais competitivo”.

Mais do que um produto, o hambúrguer é hoje um símbolo de experiência e sociabilidade, e a Arena Burger chega para inspirar empreendedores que buscam se diferenciar em um mercado que valoriza autenticidade, sustentabilidade e conexão com o público.

Confeitar: aulas gratuitas e grandes nomes na programação

A HFN ficará ainda mais doce com a presença do projeto especial Confeitar, conjunto de workshops gratuitos de confeitaria comandados por Anna Corinna Ribeiro, que reunirá grandes nomes da confeitaria do Nordeste ao longo da programação da feira.

Confeitar e Anna Corina - Wilton Marcelino/Divulgação

Este especial é voltado para os apaixonados por confeitaria e também quem deseja se especializar na área. As aulas práticas irão oferecer demonstrações sobre tendências, técnicas e receitas temáticas de fim de ano, ministradas por confeiteiros consagrados da região.

A programação do Confeitar contará com nomes como Vânia Elihimas, Bruna Ramos, Ana Amélia, chef Itacira, Luciano Chaves, Silvaneide Alves, Isadora Andrade, Amanda Sands, chef Wilton Chagas e a própria Anna Corinna. Entre os temas das aulas estão delícias como bolo de nozes e frutas secas, bolo com Nutella, long cake de bolo de rolo, brookie de chocolate natalino, panetone recheado e técnicas de temperagem de chocolate. O destaque da programação será também o lançamento do Confeitar Recife.



Pizza Maker & Down: inclusão e talento na HFN 2025

Pizza Maker &Down, idealizado pela chef Erilene Monteiro - Divulgação

Em uma iniciativa inédita, a HFN – Hotel & Food Nordeste 2025 será palco do 1º Campeonato Mundial de Pizzaiolos com Síndrome de Down, realizado dentro do projeto Pizza Maker & Down, idealizado pela chef Erilene Monteiro. O campeonato acontece de 5 a 7 de novembro, sempre às 16h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo 15 participantes que irão preparar e apresentar pizzas de diferentes sabores.

Mais do que uma competição, o projeto reforça o papel da gastronomia como ferramenta de inclusão, capacitação e transformação social, celebrando o talento e a autonomia de jovens e adultos com síndrome de Down.

Mais que uma feira: um ecossistema de negócios e inovação

Com o tema central voltado à transformação e qualificação do setor de hospitalidade e alimentação fora do lar, a HFN 2025 reafirma sua vocação como ambiente de negócios e conhecimento. Além dos espaços temáticos, a feira apresenta soluções em alimentos, bebidas, equipamentos, softwares, mobiliário e serviços especializados, que atendem a toda a cadeia produtiva.

“O nosso objetivo é que os visitantes saiam inspirados e prontos para inovar. A HFN é o ponto de encontro de quem faz a gastronomia e a hotelaria do Nordeste pulsarem”, afirma Carol Baía, diretora da Insight Feiras & Negócios.

A HFN 2025 é uma realização da ABIH-PE, Abrasel-PE e Insight Feiras & Negócios, com patrocínio Ouro da PanCristal, prata da Matrix Energia e bronze da Prefeitura do Recife, além de apoio da Mais Vida, Sebrae/PE, ABIMAQ e Ondunorte, e apoio institucional da ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP.

