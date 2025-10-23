Serviços gratuitos no Compaz do Pina nesta sexta (24): veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quem comparecer ao evento poderá ter acesso a atendimentos de saúde, estética, orientação jurídica e muito mais - tudo a partir das 8h!

A população do Pina e arredores terá uma manhã de cidadania nesta sexta-feira (24), com a chegada da Caravana da TV Jornal ao Compaz Atriz Leda Alves, a partir das 8h. O projeto leva serviços gratuitos e atividades de lazer para os moradores da Região Metropolitana do Recife, reforçando o compromisso da emissora com ações sociais e de proximidade com o público.

Em sua sexta temporada, a Caravana segue circulando por diferentes bairros do Recife com atendimentos de saúde, bem-estar, orientação jurídica e serviços públicos, além de distribuição de brindes e espaço de convivência. A iniciativa é promovida pela TV Jornal, com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte.

Serviços de graça para a população

Serviços de beleza, cuidado e documentação são oferecidos na Caravana da TV Jornal - Jailton Jr/JC Imagem

Durante a ação, o público terá acesso a diversos atendimentos realizados por estudantes e profissionais de diferentes áreas:

Saúde e bem-estar

Aferição de pressão arterial

Orientação nutricional

Higiene bucal

Massagem relaxante

Beleza e cuidados pessoais

Limpeza de pele

Corte de cabelo

Atendimento ao público

Orientações e suporte da Neoenergia

Orientação e suporte da Compesa

Serviços da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)

Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito

Encaminhamento para habilitação de casamento

Orientação jurídica

Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)

Serviços da PCR

Vacinação (com exceção da vacina da dengue)



Ações informativas sobre as arboviroses

Parceria e impacto social

Caravana da TV Jornal oferece serviços gratuitos para a população - Jailton Jr/JC Imagem

A iniciativa reforça o compromisso da TV Jornal em promover o acesso a serviços essenciais e fortalecer o vínculo com as comunidades locais. As próximas paradas da Caravana incluem diferentes pontos do Recife e Região Metropolitana, sempre com o mesmo objetivo: levar cidadania, cuidado e informação a quem mais precisa.

Caravana da TV Jornal: próximas datas

24/10 - Compaz Atriz Leda Alves (Pina)

31/10 - Compaz Dom Hélder Câmara (Coque)

07/11 - Compaz Miguel Arraes (Madalena)

28/11 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina)

Serviço

Local : Compaz Atriz Lêda Alves - R. José Rodrigues, 586 - Pina

: Compaz Atriz Lêda Alves - R. José Rodrigues, 586 - Pina Data : Sexta-feira, 24 de outubro

: Sexta-feira, 24 de outubro Horário: 8h às 12h