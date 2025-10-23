Serviços gratuitos no Compaz do Pina nesta sexta (24): veja programação
Quem comparecer ao evento poderá ter acesso a atendimentos de saúde, estética, orientação jurídica e muito mais - tudo a partir das 8h!
A população do Pina e arredores terá uma manhã de cidadania nesta sexta-feira (24), com a chegada da Caravana da TV Jornal ao Compaz Atriz Leda Alves, a partir das 8h. O projeto leva serviços gratuitos e atividades de lazer para os moradores da Região Metropolitana do Recife, reforçando o compromisso da emissora com ações sociais e de proximidade com o público.
Em sua sexta temporada, a Caravana segue circulando por diferentes bairros do Recife com atendimentos de saúde, bem-estar, orientação jurídica e serviços públicos, além de distribuição de brindes e espaço de convivência. A iniciativa é promovida pela TV Jornal, com apoio da Becker, Fits, Unit, Treloso e Pernambuco da Sorte.
Serviços de graça para a população
Durante a ação, o público terá acesso a diversos atendimentos realizados por estudantes e profissionais de diferentes áreas:
Saúde e bem-estar
- Aferição de pressão arterial
- Orientação nutricional
- Higiene bucal
- Massagem relaxante
Beleza e cuidados pessoais
- Limpeza de pele
- Corte de cabelo
Atendimento ao público
- Orientações e suporte da Neoenergia
- Orientação e suporte da Compesa
Serviços da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE)
- Ofício de encaminhamento para 2ª via de registro de nascimento, casamento e óbito
- Encaminhamento para habilitação de casamento
- Orientação jurídica
- Propositura de ações judiciais (alimentos, retificação de registro e divórcio)
Serviços da PCR
- Vacinação (com exceção da vacina da dengue)
- Ações informativas sobre as arboviroses
Parceria e impacto social
A iniciativa reforça o compromisso da TV Jornal em promover o acesso a serviços essenciais e fortalecer o vínculo com as comunidades locais. As próximas paradas da Caravana incluem diferentes pontos do Recife e Região Metropolitana, sempre com o mesmo objetivo: levar cidadania, cuidado e informação a quem mais precisa.
Caravana da TV Jornal: próximas datas
24/10 - Compaz Atriz Leda Alves (Pina)
31/10 - Compaz Dom Hélder Câmara (Coque)
07/11 - Compaz Miguel Arraes (Madalena)
28/11 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Pina)
Serviço
- Local: Compaz Atriz Lêda Alves - R. José Rodrigues, 586 - Pina
- Data: Sexta-feira, 24 de outubro
- Horário: 8h às 12h
Ver essa foto no Instagram