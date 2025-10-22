Viroses de verão estão chegando: saiba como se proteger e quando buscar o médico
Doenças mais comuns estão relacionadas ao sistema respiratório e gastrointestinal, e possuem um aumento de casos na época mais quente do ano
Com a chegada dos meses mais quentes, aumentam os casos de viroses de verão, doenças que, embora pareçam simples, podem trazer complicações. Em cidades litorâneas, que costumam ser mais quentes e úmidas, o número de casos pode aumentar exponencialmente. Entre as viroses mais comuns estão as respiratórias e gastrointestinais, que acontecem devido alguns fatores.
"O calor e a umidade favorecem a multiplicação não somente de vírus mas de bactérias também, além de facilitar a deterioração de alimentos e o consumo de água contaminada. O aumento de viagens e aglomerações também contribui para a disseminação dessas infecções", explica o infectologista Cleiton Ramos, do Hospital Jayme da Fonte.
Em geral, essas viroses costumam causar febre, mal-estar, dor no corpo e sintomas respiratórios ou gastrointestinais. Entretanto, essas condições costumam passar dentro de poucos dias. O infectologista alerta para a necessidade de diferenciar essas viroses de doenças potencialmente mais graves, como dengue ou covid-19. Ele cita sintomas mais intensos, como febre alta, dor intensa atrás dos olhos, manchas vermelhas ou sangramentos. "O mais importante é observar a intensidade e duração dos sintomas, como febre persistente, desidratação, sonolência excessiva ou sangramentos são sinais de alerta", lista.
Como se prevenir das viroses de verão
Alguns grupos, como crianças e idosos, são mais suscetíveis a desidratação e possuem uma imunidade mais vulnerável. Logo, existem alguns cuidados que podem ser adotados tanto nessas faixas etárias quanto no público em geral. São eles:
- Manter boa hidratação e alimentação leve;
- Evitar exposição prolongada ao sol e ao calor;
- Lavar bem as mãos e os alimentos;
- Manter os ambientes ventilados;
- Procurar atendimento médico aos primeiros sinais de febre alta, sonolência, fraqueza ou dificuldade para se alimentar.
Entre outros cuidados necessários, o infectologista ressalta a importância de lavar as mãos e os alimentos, evitar alimentos e água de procedência duvidosa, e manter as vacinas atualizadas - como covid-19, influenza, rotavírus e até mesmo hepatite A.
Quando procurar o médico
Por mais que viroses sejam consideradas passageiras, é necessário prestar atenção à duração e intensidade desses sintomas, como aconselha Cleiton Ramos: "Quando a febre ultrapassa 48 horas, há vômitos persistentes, diarreia intensa, desidratação, sonolência, dificuldade respiratória ou dor abdominal importante, é hora de procurar avaliação médica", alerta Cleiton Ramos.
