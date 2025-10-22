Projeto Aprofunda+ reforça aprendizagem e prepara estudantes do Colégio Saber Viver para o ENEM e SSA
Iniciativa oferece aulas de apoio e aprofundamento para alunos do Ensino Médio, com foco no fortalecimento do aprendizado e no desenvolvimento pessoal
Com o objetivo de oferecer um suporte personalizado aos estudantes do Ensino Médio, o Colégio Saber Viver desenvolveu o Projeto Aprofunda+, uma iniciativa que promove aulas de apoio e aprofundamento em disciplinas estratégicas como Matemática, Física, Química, Redação e Biologia.
A proposta busca consolidar o aprendizado dos estudantes, especialmente aqueles que se preparam para o ENEM e o SSA.
Atualmente, o projeto atende cerca de 100 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Os encontros acontecem todas as sextas-feiras à tarde, em uma dinâmica que reúne cinco aulas por semana, combinando atividades em grupo e momentos de acompanhamento individual.
O formato tem como diferencial o acompanhamento próximo dos professores e o foco nas demandas específicas para as necessidades de cada turma.
Mais do que reforço escolar, uma forma de expressão
Para a professora Larissa Carvalho, responsável pela disciplina de Redação, o Aprofunda+ vai muito além do desenvolvimento técnico da escrita.
"A escrita é uma forma de expressão e autoconhecimento para nossos estudantes. No projeto, eles aprendem a organizar ideias, refletir sobre o que pensam e sentem, e a encontrar uma forma própria de comunicar tudo isso ao mundo", explica.
Segundo ela, o acompanhamento semanal ajuda os estudantes a ganharem mais confiança para se expressar dentro e fora da escola.
Aprendizado prático e foco nos vestibulares
Na disciplina de Química, o professor Berg Figueiredo destaca que o Aprofunda+ trabalha estratégias para aplicação prática dos conteúdos.
"Trabalhamos estratégia e técnicas para maximizar as resoluções de questões de Química dos principais vestibulares. O Aprofunda+ busca elevar o raciocínio lógico e práticas que vão proporcionar uma maior resolução de questões em um intervalo de tempo menor, sem perder a proatividade da resolução", afirma.
O professor Zanatty Souza, de Matemática, reforça o papel do projeto no fortalecimento da autoconfiança dos alunos. “A Matemática vai além dos números. O Aprofunda+ estimula o pensamento lógico, a paciência e o reconhecimento de cada avanço como uma conquista pessoal.”
Dinâmica, curiosidade e autonomia
Em Biologia, o professor Matheus Henrique utiliza estratégias que tornam o aprendizado mais dinâmico e próximo da realidade.
"Revisamos os temas mais cobrados nas provas e aproximamos o conteúdo do cotidiano. Essa conexão ajuda na compreensão e na aplicação prática dos conceitos durante os exames”, explica.
Já o professor Antônio Lopes, de Física, acredita que o projeto contribui para ampliar o olhar crítico dos alunos.
“O Aprofunda+ incentiva a curiosidade científica e o pensamento autônomo, estimulando o estudante a observar e questionar o funcionamento das coisas também fora da escola.”
Educação que valoriza o protagonismo do aluno
Mais do que um reforço escolar, o Aprofunda+ tem se consolidado como uma experiência que une aprendizagem, autoconfiança e preparação direcionada.
O projeto reafirma o compromisso do Colégio Saber Viver em oferecer uma formação integral, que valoriza o protagonismo do estudante e o prepara para os desafios dos vestibulares e da vida.