Projeto Aprofunda+ reforça aprendizagem e prepara estudantes do Colégio Saber Viver para o ENEM e SSA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa oferece aulas de apoio e aprofundamento para alunos do Ensino Médio, com foco no fortalecimento do aprendizado e no desenvolvimento pessoal

Clique aqui e escute a matéria

Com o objetivo de oferecer um suporte personalizado aos estudantes do Ensino Médio, o Colégio Saber Viver desenvolveu o Projeto Aprofunda+, uma iniciativa que promove aulas de apoio e aprofundamento em disciplinas estratégicas como Matemática, Física, Química, Redação e Biologia.

A proposta busca consolidar o aprendizado dos estudantes, especialmente aqueles que se preparam para o ENEM e o SSA.

Atualmente, o projeto atende cerca de 100 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Os encontros acontecem todas as sextas-feiras à tarde, em uma dinâmica que reúne cinco aulas por semana, combinando atividades em grupo e momentos de acompanhamento individual.

O formato tem como diferencial o acompanhamento próximo dos professores e o foco nas demandas específicas para as necessidades de cada turma.

Mais do que reforço escolar, uma forma de expressão

Para a professora Larissa Carvalho, responsável pela disciplina de Redação, o Aprofunda+ vai muito além do desenvolvimento técnico da escrita.

"A escrita é uma forma de expressão e autoconhecimento para nossos estudantes. No projeto, eles aprendem a organizar ideias, refletir sobre o que pensam e sentem, e a encontrar uma forma própria de comunicar tudo isso ao mundo", explica.

Segundo ela, o acompanhamento semanal ajuda os estudantes a ganharem mais confiança para se expressar dentro e fora da escola.

Aprendizado prático e foco nos vestibulares

Na disciplina de Química, o professor Berg Figueiredo destaca que o Aprofunda+ trabalha estratégias para aplicação prática dos conteúdos.

"Trabalhamos estratégia e técnicas para maximizar as resoluções de questões de Química dos principais vestibulares. O Aprofunda+ busca elevar o raciocínio lógico e práticas que vão proporcionar uma maior resolução de questões em um intervalo de tempo menor, sem perder a proatividade da resolução", afirma.

O professor Zanatty Souza, de Matemática, reforça o papel do projeto no fortalecimento da autoconfiança dos alunos. “A Matemática vai além dos números. O Aprofunda+ estimula o pensamento lógico, a paciência e o reconhecimento de cada avanço como uma conquista pessoal.”

Colégio Saber Viver aposta no tempo integral para formar estudantes preparados para o futuro Leia Também

Dinâmica, curiosidade e autonomia

"Aprofunda+ busca elevar o raciocínio lógico e práticas que vão proporcionar uma maior resolução de questões em um intervalo de tempo menor, sem perder a proatividade da resolução" - Divulgação/Colégio Saber Viver

Em Biologia, o professor Matheus Henrique utiliza estratégias que tornam o aprendizado mais dinâmico e próximo da realidade.

"Revisamos os temas mais cobrados nas provas e aproximamos o conteúdo do cotidiano. Essa conexão ajuda na compreensão e na aplicação prática dos conceitos durante os exames”, explica.

Já o professor Antônio Lopes, de Física, acredita que o projeto contribui para ampliar o olhar crítico dos alunos.

“O Aprofunda+ incentiva a curiosidade científica e o pensamento autônomo, estimulando o estudante a observar e questionar o funcionamento das coisas também fora da escola.”

"O objetivo da vivencia dos nossos encontros é facilitar a vida dos nossos estudantes, trazendo dicas para as resoluções de questões dos vestibulares, revisão dos conteúdos que mais caem nas provas" - Jailton Jr./JC Imagem

Educação que valoriza o protagonismo do aluno

Mais do que um reforço escolar, o Aprofunda+ tem se consolidado como uma experiência que une aprendizagem, autoconfiança e preparação direcionada.

O projeto reafirma o compromisso do Colégio Saber Viver em oferecer uma formação integral, que valoriza o protagonismo do estudante e o prepara para os desafios dos vestibulares e da vida.